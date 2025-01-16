Вестник Кавказа

Партия ЕНД станет неконституционной в Грузии

Вид на Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Представители ЕНД совсем скоро не смогут участвовать в любых выборах в Грузии, сообщили в "Мечте". Ближайшие выборы в страны должны состояться примерно через полгода.

Членов оппозиционной партии "Единая национальное движение", которая была основана бывшим лидером Грузии Михаилом Саакашвили, в скором времени лишат возможности участвовать в выборах. Такое заявление 27 марта сделал Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь "Грузинской мечты".

Представитель правящей партии обратил внимание на то, что так будет после того, как ЕНД будет объявлена неконституционной вместе со своими сателлитными политсилами.

"Коллективное Нацдвижение ни то что не примет участие в выборах в органы местного самоуправления, но они не смогут участвовать в каких-либо других выборах в этой стране. Как антигрузинские, антигосударственные, преступные партии они будут объявлены неконституционными партиями и им будет запрещена деятельность"

– Мамука Мдинарадзе

Напомним, ближайшие выборы в республике состоятся ближайшей осенью. Ранее сегодня в партии "Сила народа" выразили мнение, что партии Саакашвили грозит ликвидация.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1090 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Партия Саакашвили может исчезнуть после расследования ее преступлений

Партия Саакашвили может исчезнуть после расследования ее преступлений

Саакашвили допросят в парламенте Грузии

Саакашвили допросят в парламенте Грузии

&quot;Грузинская мечта&quot; призвала представителей предыдущей власти сотрудничать с комиссией

"Грузинская мечта" призвала представителей предыдущей власти сотрудничать с комиссией

Комиссия по расследованию преступлений ЕНД проводит первое заседание по пыткам

Комиссия по расследованию преступлений ЕНД проводит первое заседание по пыткам

Партия Саакашвили продала главный офис в Тбилиси

Партия Саакашвили продала главный офис в Тбилиси

Зурабишвили анонсировала масштабный митинг

Зурабишвили анонсировала масштабный митинг

Партия Саакашвили не будет участвовать в местных выборах в Грузии

Партия Саакашвили не будет участвовать в местных выборах в Грузии

За создание комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили проголосовали в Грузии

За создание комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили проголосовали в Грузии

Комиссия по расследованию преступлений ЕНД проработает 6 месяцев

Комиссия по расследованию преступлений ЕНД проработает 6 месяцев

Кобахидзе пообещал оппозиции тюрьму за отказ сотрудничать с комиссией

Кобахидзе пообещал оппозиции тюрьму за отказ сотрудничать с комиссией

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы