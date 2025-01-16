Партия ЕНД станет неконституционной в Грузии

Представители ЕНД совсем скоро не смогут участвовать в любых выборах в Грузии, сообщили в "Мечте". Ближайшие выборы в страны должны состояться примерно через полгода.

Членов оппозиционной партии "Единая национальное движение", которая была основана бывшим лидером Грузии Михаилом Саакашвили, в скором времени лишат возможности участвовать в выборах. Такое заявление 27 марта сделал Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь "Грузинской мечты".

Представитель правящей партии обратил внимание на то, что так будет после того, как ЕНД будет объявлена неконституционной вместе со своими сателлитными политсилами.

"Коллективное Нацдвижение ни то что не примет участие в выборах в органы местного самоуправления, но они не смогут участвовать в каких-либо других выборах в этой стране. Как антигрузинские, антигосударственные, преступные партии они будут объявлены неконституционными партиями и им будет запрещена деятельность"

– Мамука Мдинарадзе

Напомним, ближайшие выборы в республике состоятся ближайшей осенью. Ранее сегодня в партии "Сила народа" выразили мнение, что партии Саакашвили грозит ликвидация.