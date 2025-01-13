Партия Саакашвили может исчезнуть после расследования ее преступлений

Расследование комиссии может привести к ликвидации партии, основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, "Единое национальное движение". Уверенность в этом выразили в "Силе народа".

Радикальная оппозиционная партия "Единое национальное движение" может быть ликвидирована вследствие расследования преступлений режима Михаила Саакашвили, заявил депутат парламента Грузии от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.

"Комиссия до конца расследует доказательства, которые, я уверен, станут основанием для упразднения "Национального движения" как политической силы"

- Гурам Мачарашвили

Он передал, что временная комиссия в основном рассматривает события войны 2008 года, чтобы продемонстрировать общественности преступность действий "Нацдвижения". На сегодняшнее заседании было вызвано военная верхушка времен нахождения у власти Саакашвили.

Напомним, что партия "ЕНД" прошла в парламент по итогам выборов, прошедших в октябре 2024 года, однако вместе с другими оппозиционными коалициями отказать признать легитимность голосования и войти в законодательный орган.