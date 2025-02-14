Вестник Кавказа

Саакашвили допросят в парламенте Грузии

Саакашвили Михаил
© Фото: Сайт президента Грузии
Бывшего президента Грузии, основателя партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили обязательно пригласят на допрос в парламент, когда это понадобится, и он обязан будет прийти, заявила депутат "Грузинской мечты" Тея Цулукиани.

Парламентская комиссия по преступлениям режима экс-главы Грузии Михаила Саакашвили намерена вызвать оппозиционера на допрос, такие планы озвучила ее председатель Тея Цулукиани.

Депутат высказалась данным образом в связи с заявлением экс-главы МИД Григола Вашадзе о том, что во времена, когда Саакашвили был у власти, что никто даже не задумывался о том, чтобы лишить Грузию части суверенитета, – такой идеи не возникало на всей вертикали от президента до атташе.

"Не клянитесь, что это не приходило в голову Саакашвили. Когда мы его пригласим, он придет, и мы его об этом спросим"

– Цулукиани

Напомним, ранее сегодня стало известно, что лидеру оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Мамуке Хазарадзе грозит тюремный срок до года за то, что он не явился по вызову на заседание комиссии и критически выразился о ее деятельности в соцсети.

В данный момент Саакашвили, приговоренный к тюремному сроку, отбывает наказание проходя лечение в частной клинике "Вивамед".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
645 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лидеру оппозиционной коалиции &quot;Сильная Грузия&quot; грозит тюрьма

Лидеру оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" грозит тюрьма

Лидеров грузинской оппозиции вызвали на заседание парламентской комиссии

Лидеров грузинской оппозиции вызвали на заседание парламентской комиссии

&quot;Грузинская мечта&quot; призвала представителей предыдущей власти сотрудничать с комиссией

"Грузинская мечта" призвала представителей предыдущей власти сотрудничать с комиссией

Комиссия по расследованию преступлений ЕНД проводит первое заседание по пыткам

Комиссия по расследованию преступлений ЕНД проводит первое заседание по пыткам

Саакашвили наказали за незаконное проникновение в Грузию

Саакашвили наказали за незаконное проникновение в Грузию

Армения и Азербайджан на пути к миру. Новый приговор Саакашвили. Запад давит на Грузию и Азербайджан

Армения и Азербайджан на пути к миру. Новый приговор Саакашвили. Запад давит на Грузию и Азербайджан

Адвокат Саакашвили подаст апелляцию на сегодняшний приговор

Адвокат Саакашвили подаст апелляцию на сегодняшний приговор

Саакашвили дали 9 лет за растрату

Саакашвили дали 9 лет за растрату

Саакашвили вынесут приговор за проникновение в Грузию 14 марта

Саакашвили вынесут приговор за проникновение в Грузию 14 марта

Goodbye Lenin от Пашиняна: нужен ли Армении Евросоюз

Goodbye Lenin от Пашиняна: нужен ли Армении Евросоюз

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы