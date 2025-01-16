Саакашвили наказали за незаконное проникновение в Грузию

Экс-президент Грузии получил еще один приговор сегодня. Ему дали 4,5 лет за нелегальное пересечение госграницы.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получили еще 4,5 года заключения в тюрьме за нелегальное пересечение госграницы страны. Приговор вынес Тбилисский городской суд.

"Суд постановил признать Саакашвили виновным по делу о незаконном пересечении границы. Он приговорен к четырем годам и шесть месяцам лишения свободы, данный срок частично прибавляется к наказанию от 12 марта"

- судья Михаил Джинджолия

Как передал оппозиционный грузинский канал "ТВ Пирвели", приговор вызвал бурную реакцию у присутствующих в зале заседания, из-за чего приставам пришлось вывести оттуда сторонников Саакашвили. Сам экс-лидер в зале не находился.

Напомним, что в прошлую среду Саакашвили наказали на 9 лет за растрату государственных средств. Его обвинили в трате свыше $3,2 млн на личные нужды в виде косметологов и образования для детей.