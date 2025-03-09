S7 запустит ежедневные рейсы между Москвой и Владикавказом

Между Москвой и Владикавказом S7 начнет ежедневные полеты. По новому расписанию первый самолет отправится 30 марта.

Самолеты авиакомпании S7 будут чаще летать между Москвой и столицей Северной Осетии: с 30 марта рейсы будут совершаться каждый день, передали в пресс-службе аэропорта Домодедово, который служит хабом авиаперевозчка.

"Авиакомпания S7 с 30 марта переходит на ежедневные полеты по маршруту, что позволит расширить возможности для путешествий и деловых поездок между регионами"

- пресс-служба

Из Москвы самолеты будут отправляться в 15:15, приземление во Владикавказе намечено на 18:15. В обратном направлении вылет запланирован на 19:20, в Москве самолет окажется уже в 22:20. Примерное время в пути составит 3 часа.

Рейс будет осуществляться на самолетах Airbus.