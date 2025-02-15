Владикавказский аэропорт возобновил деятельность

Аэропорт Владикавказа работает в обычном режиме. Ранее глава Северной Осетии объявил о введении плана "Ковер" в воздушной гавани.
Владикавказский аэропорт работает в обычном режиме, воздушная гавань возобновила свою деятельность, сообщил руководитель республики Северная Осетия Сергей Меняйло.
Глава региона подчеркнул, что введенный ранее в аэропорту план "Ковер" отменен, режим беспилотной опасности снят. Он отметил, что оперштаб продолжает свою работу.
Ранее Меняйло заявил, что временно аэропорт республиканской столицы закрыт для полетов и приема самолетов в связи с введением режима беспилотной опасности и плана "Ковер".