Вестник Кавказа

Владикавказский аэропорт возобновил деятельность

Владикавказский аэропорт возобновил деятельность
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт Владикавказа работает в обычном режиме. Ранее глава Северной Осетии объявил о введении плана "Ковер" в воздушной гавани.

Владикавказский аэропорт работает в обычном режиме, воздушная гавань возобновила свою деятельность, сообщил руководитель республики Северная Осетия Сергей Меняйло.

Глава региона подчеркнул, что введенный ранее в аэропорту план "Ковер" отменен, режим беспилотной опасности снят. Он отметил, что оперштаб продолжает свою работу.

Ранее Меняйло заявил, что временно аэропорт республиканской столицы закрыт для полетов и приема самолетов в связи с введением режима беспилотной опасности и плана "Ковер".

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