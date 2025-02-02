Вестник Кавказа

Ограничения сняли в аэропортах Владикавказа и Грозного

Ограничения сняли в аэропортах Владикавказа и Грозного
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорты Владикавказа, Грозного, Астрахани и других городов России ввели временные ограничения на полеты. Спустя время они были сняты.

В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли ограничения на полеты самолетов, которые были введены ранее, сообщает пресс-служба Росавиации.

Кроме того, отменены ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в гаванях Астрахани, Волгогрода, Саратова, Ульяновска и Калуги.

Подчеркивается, что ограничения на полеты самолетов в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного были отменены в 08:45 мск.

В организации добавили, что во время действия ограничения на запасных аэродромах приземлились два самолета: один должен был приземлиться в Астрахани, другой – во Владикавказе.

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