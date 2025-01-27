Ограничения сняли в аэропортах Северного Кавказа

В аэропортах Владикавказа, Махачкалы и Грозного сняли ограничения. Ранее Сергей Меликов сообщил об атаке беспилотников на Каспийск.
Пресс-служба Росавиации сообщила о снятии ограничений в воздушных гаванях Махачкалы, Владикавказа и Грозного на прием и вылет самолетов.
"В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы в 10:10 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов"
- Росавиация
Ранее в аэропортах вводились временные ограничения, связанные с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Позже дагестанский глава Сергей Меликов сообщил об атаке беспилотников на Дагестан.