В аэропортах Грозный, Махачкала, Владикавказ ввели временные ограничения

Росавиация в целях безопасности сегодня утром ввела временные ограничения в трех аэропортах на Северном Кавказе. Ограничения действуют в Грозном, Махачкале, Владикавказе.
В аэропортах Грозный (Чечня), Махачкала (Дагестан) и Владикавказ (Северная Осетия) 3 февраля утром действуют ограничения, информирует Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС временные ограничения на прием и выпуск ВС в 07:44 мск введены в аэропортах Владикавказ, Грозный, Махачкала"
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Ранее этой ночью ограничения действовали на работу аэропортов в других регионах России. К настоящему времени к штатной работе вернулись аэропорты Казани, Нижнекамска, Ульяновска, Волгограда. Продолжают действовать ограничения в воздушных гаванях Астрахани и Саратова.