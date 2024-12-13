Вестник Кавказа

В аэропортах Грозный, Махачкала, Владикавказ ввели временные ограничения

Аэропорт во Владикавказе
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Росавиация в целях безопасности сегодня утром ввела временные ограничения в трех аэропортах на Северном Кавказе. Ограничения действуют в Грозном, Махачкале, Владикавказе.

В аэропортах Грозный (Чечня), Махачкала (Дагестан) и Владикавказ (Северная Осетия) 3 февраля утром действуют ограничения, информирует Росавиация.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС временные ограничения на прием и выпуск ВС в 07:44 мск введены в аэропортах Владикавказ, Грозный, Махачкала"

– сообщение

Ранее этой ночью ограничения действовали на работу аэропортов в других регионах России. К настоящему времени к штатной работе вернулись аэропорты Казани, Нижнекамска, Ульяновска, Волгограда. Продолжают действовать ограничения в воздушных гаванях Астрахани и Саратова.

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