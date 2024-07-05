Спрос на рейсы в Ташкент, Грозный и Сочи стал наиболее растущим в 2024 году - "Аэрофлот"

В компании "Аэрофлот" назвали направления, по которым пассажиропоток в 2024 году вырос сильнее всего. В топ вошли рейсы в Ташкент, Грозный, Сочи.

По каким авианаправлениям сильнее всего вырос спрос в 204 году? В "Аэрофлоте" назвали своих лидеров по росту пассажиропотока.

"По сравнению с 2023 годом на 140% увеличилось количество перевезенных пассажиров между Красноярском и Екатеринбургом, на 187% - между Красноярском и Ташкентом"

– сообщение компании

Из Москвы в Пензу перевезено на 70% больше пассажиров за год, в Грозный - на 69%. Также значительно вырос спрос на перелеты в Сочи, Кемерово, Калининград.