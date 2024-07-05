Вестник Кавказа

Спрос на рейсы в Ташкент, Грозный и Сочи стал наиболее растущим в 2024 году - "Аэрофлот"

Салон самолета Аэрофлота
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В компании "Аэрофлот" назвали направления, по которым пассажиропоток в 2024 году вырос сильнее всего. В топ вошли рейсы в Ташкент, Грозный, Сочи.

По каким авианаправлениям сильнее всего вырос спрос в 204 году? В "Аэрофлоте" назвали своих лидеров по росту пассажиропотока.

"По сравнению с 2023 годом на 140% увеличилось количество перевезенных пассажиров между Красноярском и Екатеринбургом, на 187% - между Красноярском и Ташкентом"

– сообщение компании

Из Москвы в Пензу перевезено на 70% больше пассажиров за год, в Грозный - на 69%. Также значительно вырос спрос на перелеты в Сочи, Кемерово, Калининград.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
430 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Рейс из Москвы не смог долететь до Еревана и сел в Махачкале

Рейс из Москвы не смог долететь до Еревана и сел в Махачкале

Аэропорт Ташкента экстренно принял самолет «Аэрофлота»

Аэропорт Ташкента экстренно принял самолет «Аэрофлота»

Маршрут Москва-Тегеран стал популярнее у «Аэрофлота»

Маршрут Москва-Тегеран стал популярнее у «Аэрофлота»

33 новых маршрута готовит группа &quot;Аэрофлот&quot; на зиму

33 новых маршрута готовит группа "Аэрофлот" на зиму

Россиянам не рекомендуют ехать в Иран

Россиянам не рекомендуют ехать в Иран

Самолет Москва-Кавминводы вынужденно сел в Волгограде

Самолет Москва-Кавминводы вынужденно сел в Волгограде

Рейс Ереван-Москва вылетел из Астрахани спустя 11 часов

Рейс Ереван-Москва вылетел из Астрахани спустя 11 часов

Авиакомпании России увеличили пассажиропоток в июле

Авиакомпании России увеличили пассажиропоток в июле

Туристы выиграли суд против &quot;Аэрофлота&quot; по билетам на Пхукет

Туристы выиграли суд против "Аэрофлота" по билетам на Пхукет

&quot;Аэрофлот&quot; уплотняет рейсы из Москвы из-за непогоды

"Аэрофлот" уплотняет рейсы из Москвы из-за непогоды

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы