Маршрут Москва-Тегеран стал популярнее у «Аэрофлота»

Иран стал одним из самых быстроразвивающихся авианаправлений. Благодаря этому, «Аэрофлот» увеличил поток пассажиров между столицей России и Тегераном на 20% в сравнении с прошлым годом.

С января этого года российская авиакомпания «Аэрофлот» перевезла более 20 тыс пассажиров между столицами России и Ирана. Это 20% больше прошлогодних показателей, рассказали в компании.

«За девять месяцев 2024 года мы перевезли почти 23 тысячи пассажиров, что на 20% больше, чем годом ранее»

- авиакомпания «Аэрофлот»

В сообщении подчеркнули, что 2024 год стал юбилейным для «Аэрофлота»: ровно 60 лет назад авиакомпания запустила первый прямой рейс между Москвой и Тегераном.

На сегодняшний день иранское направление стало самым перспективным и быстроразвивающимся для «Аэрофлота», добавили в авиакомпании.

Отметим, что по итогам 2023 года «Аэрофлот» перевез свыше 47 млн человек, большая часть из них выпала на внутренние перевозки.