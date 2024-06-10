33 новых маршрута готовит группа "Аэрофлот" на зиму

Стало известно зимнее расписание авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа" и "Россия". Перевозчики открывают 33 новых маршрута, в том числе международные.
Группа "Аэрофлот" обнародовала новое расписание на зимний сезон, он включает новые направления.
Зимнее расписание вступит в силу 27 октября и будет действовать до конца марта.
"В наступающем сезоне география полетов "Аэрофлота" и дочерних авиакомпаний "Победа" и "Россия" насчитывает 260 направлений… По сравнению с зимним расписанием прошлого года группа "Аэрофлот" предложит 33 новых маршрута"
– пресс-служба "Аэрофлота"
Новинки появятся в маршрутной сети всех трех перевозчиков группы, в том числе объявлены новые рейсы за границу:
- "Аэрофлот" запустит новые рейсы из Петербурга - в Алматы и Бангкок, из Москвы на Бали, также самолеты свяжут китайскую Санью (остров Хайнань) с пятью городами Урала, Сибири и Дальнего Востока, добавятся внутренние рейсы из Шереметьево в Чебоксары и Элисту;
- "Победа" свяжет Москву и Ташкент, Москву и Ош, Махачкалу и Дубай, Махачкалу и Абу-Даби, Ставрополь и Стамбул, а на внутри страны появятся рейсы из Москвы в Астрахань, из Екатеринбурга в Калининград, из Казани в Сургут;
- "Россия" будет возить туристов на курорты Египта рейсами из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары и Уфы, введет новый рейс Владивосток - Шанхай, расширит внутреннюю перевозку - запускаются авиарейсы между Нальчиком и Петербургом, Петербургом и Горно-Алтайском, Красноярском и тремя городами - Омск, Пермь, Новосибирск.
По сравнению с прошлой зимой расписание выросло на 8%, внутри страны группа "Аэрофлот" выполняет рейсы по 140 направлениям, зарубежная сеть включает 120 маршрутов.