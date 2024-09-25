Вестник Кавказа

"Победа" запустила прямые рейсы между Махачкалой и Абу-Даби

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Жители Дагестана теперь смогут добраться самолетом до Абу-Даби напрямую из Махачкалы: перелеты будет выполнять авиакомпания "Победа".

Российская авиакомпания «Победа», специализирующаяся на недорогих перевозках, организовала прямое воздушное сообщение между Махачкалой и Абу-Даби. Сегодня, 1 октября, был выполнен первый рейс.

Расписание предполагает выполнение перелетов до Абу-Даби два раза в неделю. Сейчас самолетами „Победы“ можно вылететь в Абу-Даби (ОАЭ) из Москвы. Из Махачкалы можно отправиться в Стамбул и Дубай. 

Отметим, что первый пассажирский самолет в аэропорт Махачкалы прибыл в 1954 году. Три года назад в аэропорту республиканской столицы открылся международный терминал. Годовой пассажиропоток транспортного объекта составляет более 2.5 млн человек.

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