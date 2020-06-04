Вестник Кавказа

Илон Маск запустил Starlink в Армении

Илон Маск запустил Starlink в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американский предприниматель Илон Маск объявил о запуске спутникового интернета Starlink в Армении. Его абоненты смогут организовать работу, находясь в любой точке республики.

Спутниковый интернет Starlink появился в Армении. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях американский предприниматель Илон Маск.

Он подчеркнул, что республика Южного Кавказа стала 130-й страной, территорией или рынком в мире, где теперь есть высокоскоростной интернет.

Запуск Starlink также подтвердил сегодня премьер-министр страны Никол Пашинян. Свое сообщение в соцсетях он сопроводил хэштегом "как я и обещал".

"Абоненты Starlink могут организовать свою работу на всей территории Республики Армения, на лоне природы, в горах, полях, лесах, оставаясь в непосредственном контакте с миром и природой"

– глава правительства

Напомним, глобальная спутниковая сеть Starlink была основана Маском в 2002 году. В настоящее время она доступна в большей части европейских стран, Соединенных Штатах, Канаде и Австралии.

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