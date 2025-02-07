Пашинян обсудил с Рубио стратегическое партнерство Армении и США

Премьер Армении Пашинян обсудил с госсекретарем США Рубио отношения между странами, а также прогресс по мирному соглашению с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Марко Рубио провели разговор, в рамках которого затронули вопросы стратегического партнерства между Ереваном и Вашингтоном, а также актуальную ситуацию в регионе, информирует пресс-служба правительства Армении.

"Пашинян представил Рубио переговорные процессы, в результате которых стало возможным достичь согласия по проекту соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой""

– пресс-служба правительства Армении

Глава Армении в ходе разговора подчеркнул, что стороны близки к подписанию соглашения. Стороны договорились продолжать диалог на высоком уровне.

Ранее Никол Пашинян заявил, что голосование по принятию обновленной Конституции Армении, из которой будут удалены территориальные претензии к Азербайджану, пройдет в 2027 году.