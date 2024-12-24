Переговоры Путина и Трампа. Азербайджан и Армения в шаге от мира. Алиев и Пашинян в Москве 9 мая

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым новости региона Южного Кавказа в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым окончательное согласование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией, провокации на армяно-азербайджанской границе, влияние «оттепели» между Москвой и Вашингтоном на Южный Кавказ, а также российско-азербайджанские отношения.