Вестник Кавказа

Спасатели очистили 418 км побережья Черного моря

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
МЧС РФ передало, как идут работы по очистке побережья Черного моря от мазута: с момента разлива нефтепродуктов было обработано 153 тыс т загрязненного песка.

После разлива нефти в Черном море спасатели и добровольцы собрали 153 тыс тонн загрязненного грунта и песка с пляжей Кубани, передали в МЧС РФ.

"МЧС России продолжает работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. С начала работ очищено более 418 км береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 153 тыс. тонн загрязненного песка и грунта"

- МЧС России

В места временного хранения было привезено порядка 112 тыс т песка и грунта. Профильные организации занимаются их утилизацией.

Напомним, что сегодня в Черном море остается находиться 3,1 тыс т нефтепродуктов, согласно данным Минтранса РФ.

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