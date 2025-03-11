Вестник Кавказа

Тысячи тонн мазута продолжают плавать в Черном море

Шторм на море
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Черное море еще не полностью освободилось от нефтепродуктов: там продолжает находиться еще 3,1 тыс т мазута. Об этом рассказали в Минтрансе РФ.

На данный момент в Черном море остается около 3,1 тыс т нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, рассказал замглавы Минтранса России Александр Пошивай.

"У нас сейчас до сих пор действует чрезвычайная ситуация в Черном море, где два капитана, двух танкеров, они нарушили законодательство, вошли в запретный район в неположенное время. И в результате мы имеем 3 100 тонн мазута, который находится сейчас в Черном море"

- Александр Пошивай

Он отметил, что нефтепродукты уже частично убраны, однако экологическая катастрофа остается серьезной.

Напомним, что берега Краснодарского края практически очищены от мазута. Несмотря на это, оперштаб почти ежедневно сообщает о новых выбросах нефтепродуктов на пляжи.

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