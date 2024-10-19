Вестник Кавказа

В Таиланде и Мьянме произошло землетрясение

В Таиланде и Мьянме произошло землетрясение
© Фото: соцсети
Таиланд и Мьянма оказались в эпицентре мощного землетрясения. Разрушены здания, мосты, под завалами оказались десятки людей.

Сильное землетрясение произошло сегодня утром в Юго-Восточной Азии. Наиболее разрушительные последствия стихии наблюдаются в Таиланде и Мьянме, хотя толчки ощущались во многих странах региона, а также в Индии. 

Как сообщают СМИ, эпицентр землетрясения был зафиксирован в Мьянме, где магнитуда толчков превысила 7 баллов. В Мьянме разрушены здания, а также мост в городе Сагайн протяженностью более километра. 

Значительные разрушения зафиксированы также в Бангкоке. В столице Таиланда под напором стихии рухнул строящийся небоскреб, под завалами оказались более 40 строителей, их судьба пока остается неизвестной. 

  Власти Таиланда временно запретили полеты внутри страны. Информации о жертвах пока не поступало.

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