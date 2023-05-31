Вестник Кавказа

Что нужно знать перед поездкой в Таиланд: погода, курорты, транспорт, цены и безопасность

Мария Уткина
Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Таиланд пользуется спросом у российских туристов зимой. Ожидается, что в зимний туристический сезон 2024-2025 он снова войдет в топ-5 лидеров по продаже туров. Расскажем, когда лучше ехать в Таиланд и куда, нужна ли российским туристам виза, как передвигаться по стране, безопасно ли в Таиланде, а также каковы цены в 2024 году.

Таиланд - одно из самых популярных туристических направлений в мире, и на то есть веские причины: теплое море, красивые пляжи, древние храмы, умеренные цены и очень вкусная кухня. Многие из тех, кто один раз съездил в Таиланд, возвращаются сюда снова и снова. Но перед первым посещением Таиланда, стоит изучить, на что похож отдых в этой стране. Прежде всего, стоит выбрать на что в отдыхе делать упор: на пляжи с коралловыми рифами и разноцветными рыбками, на национальные парки или крупные города с достопримечательностями.

Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда сезон в Таиланде?

Пик туристического сезона в Таиланде приходится на зимний период с ноября по февраль, когда воздух не такой влажный, а температуры приемлемые, кроме того, это лучшее время года для подводного плавания с аквалангом и сноркелинга. Из-за того, что в основном туристы приезжают в Таиланд как раз эти месяцы и особенно в период новогодних праздников, бронировать туры, перелеты и отели необходимо сильно заранее.

  • Тайское "лето" длится с марта по июнь, хотя дождей в это время почти не бывает, влажность в эти месяцы высока, а температура воздуха регулярно достигает 35 °C. В апреле температура может подниматься до 40 °C, поэтому туристические потоки снижаются, как и цены, за исключением периода празднования тайского Нового года в середине апреля. 
  • Сезон дождей обычно наступает в конце июня и продолжается до октября, но при этом дожди могут идти не каждый день. Уже к концу сезона дождей сухая, но пасмурная погода, может стоять неделями, а море может штормить. После сезона дождей влажность и температура снижается, хотя дневные максимумы в основном остаются немногим ниже 30 °C.
  • На севере Таиланда в феврале-марте часто бывает смог, в это время на полях сжигают солому, оставшуюся после уборки урожая риса.
Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нужна ли виза в Таиланд для россиян в 2024-2025 году?

Таиланд позволяет российским туристам находиться в стране без визы 2 месяца, чего более чем достаточно для большинства отдыхающих. Те, кто хочет остаться подольше, могут продлить пребывание в Таиланде еще на месяц, не выезжая из страны. Кроме того, здесь есть виза для цифровых кочевников. Прямые рейсы в Таиланд есть не только из Москвы, но и других городов России.

Как передвигаться по Таиланду?

Не стоит пытаться запихнуть все впечатления в одну поездку. Стоит выбрать определенный центр, вокруг которого будет строиться поездка, либо соединить посещение Бангкока с пляжным отдыхом на одном из островов. Но передвигаться по Таиланду при этом не слишком сложно благодаря хорошо налаженному общественному транспорту. 

  • Сеть частного и государственного транспорта довольно разветвленная, много автобусов, тук-туков и сонгтео (пикапов-маршруток). До островов можно добраться на самолете, пароме или лодке. В Бангкоке удобно пользоваться метрополитеном - наземным BTS и подземным MRT, а самое популярное приложение для вызова такси в Таиланде называется Grab. 
  • Для длительных поездок на юг вдоль полуострова или путешествия на север из Бангкока в Чиангмай удобно пользоваться железнодорожной сетью страны. Для планирования самостоятельных поездок за пределы Бангкока в другие города и провинции удобно пользоваться сайтом 12GoAsia.
  • Основные международные аэропорты страны - аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке (используется для большинства дальних рейсов), аэропорт Дон-Муанг, а также аэропорт Пхукета.
Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Безопасно ли в Таиланде?

Таиланд - одна из самых безопасных стран Юго-Восточной Азии для путешественников, хотя здесь есть свои проблемы. Одна из них - это безопасность на дорогах, поэтому нужно быть осторожным, особенно на скутере или мотоцикле. Как и везде, здесь есть мелкие мошенники, работающие за комиссионные зазывалы и недобросовестные таксисты. 

Большая часть уличной еды в Таиланде готовится сразу же, и как правило, это свежая пища, безопасная для употребления. Пищевые отравления у туристов случаются редко, но намного более распространено расстройство желудка из-за недостаточной термической обработки и встречи организма с новыми штаммами кишечной палочки. Кроме того, тем, кто не ест острую пищу, в Таиланде стоит тщательно выбирать блюда.

Тайцы, как правило, очень любезны с иностранными туристами, которые могут не осознавать, что совершают какую-то ошибку. Однако важно избегать поведения, которое может быть воспринято как оскорбительное по отношению к буддизму и членам тайской королевской семьи.

Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие цены в Таиланде в 2024 году?

Расходы в Таиланде могут различаться от области к области, но в целом здесь уже не так дешево, как было раньше. Общественный транспорт в целом недорог, но напитки по стоимости могут обойтись, как целый ужин.

Средние цены в Таиланде в 2024 году:

  • Номер в хостеле: 300-600 бат (880-1700 рублей)
  • Простой номер в отеле: 600-1500 бат (1700-4400 рублей)
  • Бунгало на пляже: 3000-30000 бат (8800-88000 рублей)
  • Билеты на автобусы и поезда между провинциями: от 200 бат (580 рублей)
  • Миска уличной лапши: 60 бат (176 рублей)
  • Обед в тайском ресторане на двоих: от 1200 бат (3500 рублей)
  • Бутылка местного пива в баре ил чашка кофе: около 120 бат (350 рублей)
  • Литр бензина: 45 бат (132 рубля)
Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда поехать в Таиланде?

Таиланд можно условно разделить на четыре региона. Большинство популярных пляжей и островных курортов находятся на юге, горы и племенные деревни - на севере страны. Северо-восток, в сторону Лаоса, хорош для изучения кухни и культуры, а в центральном Таиланде располагаются крупнейшие города, древние руины и наиболее впечатляющие природные заповедники страны.

  • Бангкок. Главный город Таиланда с резиденцией тайской королевской семьи, окруженный агломерацией из пяти провинций. Как и любая столица, этот город может быстро утомить, если пытаться увидеть все главные достопримечательности за несколько дней. Бангкок, известный вечными храмами, огромными рынками и постоянными пробками, нужно посещать не спеша. В первое посещение обязательно стоит прогуляться у Большого дворца и старейшего храма города Ват Пхо, расположенных на историческом острове Ратанакосин, а также посетить главную туристическую улицу Каосан. В выходной стоит зайти на рынок Чатучак - крупнейший в Таиланде. Кроме того, на закате стоит прокатиться на закате на дешевом водном автобусе по реке Чаупхрая мимо таких главных достопримечательностей, как храм Ват Арун и Большой дворец. Один из главных тайских курортов Паттайя, расположенный неподалеку от Бангкока, в представлении не нуждается.
  • Южные острова. Острова в южной части Таиланда привлекают путешественников коралловыми рифами, песчаными пляжами и восхитительными морепродуктами. Можно выбрать как оживленные Самуи, Пхукет или Краби, так и остров Панган, где туристов поменьше. Кроме них есть сотни более мелких островов с пляжными хижинами, где можно укрыться от всего мира, например остров Липе в архипелаге Тарутао.
  • Чиангмай и север. В Чиангмае останавливается большинство туристов, направляющихся на север. Когда-то этот город был столицей королевства Ланнатай, а в окружающих его горах живут племена с традициями, совершенно непохожими на те, что можно встретить в других местах Таиланда. Туристы здесь катаются на горных велосипедах, исследуют джунгли и сплавляются по горным рекам. У бэкпекеров и творческих людей очень популярен близлежащий городок Пай, куда можно доехать из Чиангмая. После этого можно отправиться дальше в горы в поисках природных красот в провинции Чианграй, Нан и Мэхонгсон.
  • Северо-восточный Таиланд. Известный как Исан, этот регион туристы посещают реже всего. Бесконечные рисовые и другие сельскохозяйственные поля Исана - это единственное, что поддерживает местную экономику, хотя это все равно беднейший регион Таиланда. Исан граничит с Лаосом и Камбоджей. В Нонгкхае есть парк фантастических скульптур Салакэуку, в Кхонкэне - палеонтологический музей динозавров Пху-Вианг, в Ясотхоне перед посевным сезоном проходит фестиваль ракет Бун банг фай, когда богов просят о дожде.
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