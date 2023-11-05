Куда поехать в Таиланде: Аюттайя - древняя столица Сиама недалеко от Бангкока

Большинство российских туристов едут на островные курорты с заездом в Бангкок. Но недалеко от Бангкока находится небольшой город Аюттайя с комплексом исторических достопримечательностей, которые входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Расскажем, где находится Аюттайя, чем она известна, как туда добраться из Бангкока и что там посмотреть.

На этой неделе стало известно, что граждане России могут находиться в Таиланде без визы на протяжении 60 дней не только с мая по ноябрь, как раньше, а в любое время года. Более того, не покидая Таиланд, можно продлить срок пребывания до 3 месяцев. Власти Таиланда также сообщили, что кроме пятилетней долгосрочной резидентской визы теперь можно будет оформить пятилетнюю многократную визу для путешественников и удаленщиков с полугодовым сроком пребывания, который можно продлевать.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Аюттайя?

Аюттайя находится примерно в 80 км к северу от Бангкока в одноименной провинции. Большая часть Аюттайи лежит на острове, образованном слиянием трех рек. Из столицы сюда ехать час-полтора на машине. В настоящее время Аюттайя остается одним из самых популярных туристических мест материкового Таиланда благодаря близости к Бангкоку и тому, что здесь находится один из семи объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в стране.

Чем известна Аюттайя?

Аюттайя - это важный для современной истории Таиланда город, который упоминался во многих европейских хрониках колониальной эпохи как "Восточная Венеция" и "Рим Юго-Восточной Азии" из-за оживленной торговли, водных каналов и стратегического положения. Аюттайя была основана в XIV веке, причем город был столицей тайского царства Аютия до разрушения бирманцами в 1767 году. Есть также вероятность, что до начала XVIII века на протяжении какого-то времени это был самый густонаселенный город Земли.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда ехать в Аюттайю?

Лучшее время для посещения Аюттайи - с ноября по февраль, когда климат не такой жаркий и влажный. Зимой здесь все равно будет жарко, но не так как летом, причем сильная жара начинается с апреля, а осенью здесь сезон дождей. При посещении Бангкока очень важно увязать время с климатом в месте основного пребывания, так как в разных частях Таиланда в одном и том же месяце могут быть разные погодные условия.

Сколько дней провести в Аюттайе?

Самый популярный у туристов вариант для посещения Аюттайи - это однодневная поездка из Бангкока. Однако здесь много вариантов размещения и остановиться можно пару ночей. Одного дня хватит, если хочется увидеть только самые главные достопримечательности в историческом центре, но для осмотра храмов и музеев в окрестностях понадобится еще один день.

Как добраться в Аюттайю из Бангкока?

Добраться до Аюттайи из Бангкока можно несколькими способами:

Автобус от Северного автовокзала Бангкока (Мо Чит), которые отправляются в Аюттайю каждые полчаса с раннего утра до примерно 17:00. Такая поездка занимает 1,5-2 часа, но автовокзал находится не очень близко к главным достопримечательностям.

Поезда с главного ж/д вокзала Бангкока Хуалампхонг ходят регулярно и с самого раннего утра, хотя и могут опаздывать. Время поездки зависит от типа поезда: на быстро можно доехать менее чем за 1,5 часа, а на более медленном - за 2 часа. Удобно то, что ж/д станция Аюттайи находится очень близко к исторической части города. А если ехать в вагоне третьего класса, билет будет очень дешевым.

Многие туристы предпочитают однодневные экскурсии, куда уже включен трансфер и билета для посещения самых важных достопримечательностей. Есть как дешевые групповые туры, так и индивидуальные. Есть даже вариант экскурсии на лодке, поскольку два города соединены рекой. Обычно плывут на лодке только в одну сторону, поскольку это занимает около 3 часов.

Поездка на машине или такси займет чуть более часа, а чтобы передвигаться по городу, можно нанять тук-тук, арендовать велосипед или мопед.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Аюттайе?

Ват Чайваттханарам. Одно из самых интересных мест в Аюттайе - храм Ват Чайваттханарам, построенный для королевской семьи в XVII веке. Хотя этот храм кхмерском стиле находится в нескольких километрах от центра, его обязательно стоит посетить. Особенно красиво здесь ближе к вечеру в "золотой час". Стоимость посещения этого и остальных храмов - 50 бат.

Пхра-Махатхат. Ват Махатхат - это один из главных буддийских храмов Аюттайи, он расположен в самом сердце древнего города. У входа в этот храм находится знаменитая голова Будды, увитая корнями баньянового деревьями. Храм был построен в XIV веке, его территория довольно большая. После посещения Пхра-Махатхат сразу можно пойти к Ват Ратчабурана - руинам храма, построенного в 1424 году.

Ват Пхра-Сисанпхет. Ват Пхра-Сисанпхет - еще один королевский храм, относящийся к XV веку. Здесь были отреставрированы три ступы, изображения которых довольно известны за пределами Таиланда. Рядом есть примечательный храм Ват Монгкхон Бофит.

Ват Пхра Нгам. Ворота Времени в Ват Пхра Нгам расположены к северу от исторической части города. Здесь тоже очень удачное место, чтобы наблюдать закат солнца, но особенно туристам полюбились красивые ворота, увитые корнями баньянового дерева. Вход бесплатный, в этой части города есть и заброшенные храмы. Рядом есть большое озеро.

Всего в Аюттайе десятки интересных храмов, включая Ват Пхра Рам, Ват Локаясутарам с лежащим Буддой, Ват Яй Чай Монгкол, Ват Таммикарат и Ват Пхуттай Саван. В Национальном музее Чао Сам Прайя, расположенном около центрального парка, можно увидеть археологических артефакты, найденные в городе. Цена билета - 150 бат. В городе есть католическая церковь Св. Иосифа XVII века, португальский и японский кварталы.