Юг Азербайджана немного потрясло

Сейсмоактивность пришла в Имишлинский район Азербайджана сегодня днем. Его потрясло на 3,4.
В Имишлинском районе Азербайджана, который находится на юге страны, зафиксировали сейсмоактивность магнитудой 3,4. Сообщение опубликовал Республиканский центр сейсмологической службы.
Приборы обнаружили подземные толчки в 11 км севернее станции Саатлы. Очаг находился на глубине 53 км.
Местные жители не почувствовали землетрясение, сообщений о разрешениях нет.
Напомним, что Казахстан также почувствовал сейсмическую активность сегодня. Юг страны тряхнуло на 5,1.