Вестник Кавказа

Юг Азербайджана немного потрясло

Юг Азербайджана немного потрясло
© Фото: сайт Института сейсмологии Казахстана
Сейсмоактивность пришла в Имишлинский район Азербайджана сегодня днем. Его потрясло на 3,4.

В Имишлинском районе Азербайджана, который находится на юге страны, зафиксировали сейсмоактивность магнитудой 3,4. Сообщение опубликовал Республиканский центр сейсмологической службы.

Приборы обнаружили подземные толчки в 11 км севернее станции Саатлы. Очаг находился на глубине 53 км.

Местные жители не почувствовали землетрясение, сообщений о разрешениях нет.

Напомним, что Казахстан также почувствовал сейсмическую активность сегодня. Юг страны тряхнуло на 5,1.

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