На юге Казахстана зафиксировали землетрясение

Землетрясение произошло сегодня на юге Казахстана. Регион тряхнуло на 5,1.

Юг Казахстана испытал подземные толчки. Стихийное явление было зафиксировано сегодня в 15:56 по местному времени, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

"28 марта в 15:56 по местному времени зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Глубина землетрясения 10 км"

– EMSC

Сообщается, что очаг сейсмической активности располагался на территории Кыргызстана. Информации о пострадавших и материальном ущербе не поступало.

Напомним, что мощное землетрясение сегодня произошло в Таиланде и Мьянме. Зафиксированы многочисленные разрушения, десятки человек оказались под завалами.