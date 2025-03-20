Вестник Кавказа

На юге Казахстана зафиксировали землетрясение

На юге Казахстана зафиксировали землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Землетрясение произошло сегодня на юге Казахстана. Регион тряхнуло на 5,1.

Юг Казахстана испытал подземные толчки. Стихийное явление было зафиксировано сегодня в 15:56 по местному времени, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

"28 марта в 15:56 по местному времени зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Глубина землетрясения 10 км"

– EMSC

Сообщается, что очаг сейсмической активности располагался на территории Кыргызстана. Информации о пострадавших и материальном ущербе не поступало. 

Напомним, что мощное землетрясение сегодня произошло в Таиланде и Мьянме. Зафиксированы многочисленные разрушения, десятки человек оказались под завалами.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
515 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дни Казахстана пройдут в Армении

Дни Казахстана пройдут в Армении

Армяно-казахстанское стратегическое партнерство обсудили Мирзоян и Токаев

Армяно-казахстанское стратегическое партнерство обсудили Мирзоян и Токаев

Торгово-экономическое сотрудничество обсудили Армения и Казахстан

Торгово-экономическое сотрудничество обсудили Армения и Казахстан

В СКО заработает автоматизированный комплекс по сборке вагонов

В СКО заработает автоматизированный комплекс по сборке вагонов

Турецкий Çalik Holding будет разрабатывать недра Казахстана

Турецкий Çalik Holding будет разрабатывать недра Казахстана

Мирзоян едет в Казахстан

Мирзоян едет в Казахстан

В Алматинской области построят завод по переработке кофе

В Алматинской области построят завод по переработке кофе

В Алматинской области продлили лавинную угрозу

В Алматинской области продлили лавинную угрозу

В Казахстане планируют создать криптобанк

В Казахстане планируют создать криптобанк

Казахстан избавится от бытового мусора

Казахстан избавится от бытового мусора

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы