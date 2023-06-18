Вестник Кавказа

Сильное землетрясение потрясло юг Казахстана

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Землетрясение произошло в Жамбылской области. Очаг располагался в 323 км от Алматы. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

В Жамбылской области в южной части Казахстана зафиксировано сильное землетрясение, его ощутили местные жители, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

В ведомстве заявили, что подземные толчки произошли в 03:42 по астанинскому времени, их магнитуда составила от 2 до 5 баллов. Очаг находился в 323 км к юго-западу от Алматы.

В министерстве отметили, что информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет. На базе командного центра МЧС страны развернули оперштаб по контролю за ситуацией.

В свою очередь местный национальный центр данных Института геофизических исследования сказал, что магнитуда подземных толчков составила 5,7, а энергетический класс – 12,6.

Стоит добавить, что землетрясение почувствовали – Бишкеке. Подземные толчки интенсивностью 4 балла ощущались и в столице Кыргызстана, добавили в пресс-службе национального центра.

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