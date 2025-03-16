Вестник Кавказа

На границе Узбекистана и Кыргызстана произошло землетрясение

На границе Узбекистана и Кыргызстана произошло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Юг Кыргызстана тряхнуло на 4,1. Обошлось без жертв и пострадавших.

На юге Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой  4,1, рассказали в институте сейсмологии республики. 

Толчки были отмечены в районе границы с Узбекистаном. Подземная активность была зафиксирована вечером 25 марта. 

“В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селе Бюргенди – около 4-х баллов, селах Момбеково, Курулуш и городе Кочкор-Ата - 3,5 балла”

– институт сейсмологии Кыргызстана 

Согласно информации оперативных служб республики, пострадавших и разрушений в результате природного явления не было.

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