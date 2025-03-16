На границе Узбекистана и Кыргызстана произошло землетрясение

Юг Кыргызстана тряхнуло на 4,1. Обошлось без жертв и пострадавших.
На юге Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 4,1, рассказали в институте сейсмологии республики.
Толчки были отмечены в районе границы с Узбекистаном. Подземная активность была зафиксирована вечером 25 марта.
“В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селе Бюргенди – около 4-х баллов, селах Момбеково, Курулуш и городе Кочкор-Ата - 3,5 балла”
– институт сейсмологии Кыргызстана
Согласно информации оперативных служб республики, пострадавших и разрушений в результате природного явления не было.