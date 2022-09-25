Парламент Кыргызстана ратифицировал договор о границе с Таджикистаном

Заксобранием Кыргызстана принят договор о госгранице с Таджикистаном. Ранее соглашение было подписано между лидерами двух стран.

Парламент Кыргызстана ратифицировал соглашение о госгранице с Таджикистаном, передала пресс-службе законодательного органа республики.

"На заседании рассмотрен и принят в трех чтениях законопроект "О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о кыргызско-таджикской государственной границе", подписанный 13 марта 2025 года в городе Бишкек"

– пресс-служба парламента Кыргызстана

Народные избранники также одобрили договор с Таджикистаном об эксплуатации автомобильных магистралей и соглашение о доступе к водным ресурсам.

Напомним, что договор о госгранице был подписан 13 марта лидерами Кыргызстана и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. Соглашение положил конец многолетним спорам о границе, которые часто приводили к конфликтам между странами.