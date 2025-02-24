Кыргызстан и Таджикистан залечивают "открытую рану"

Спустя более 20 лет переговоров, после ряда военных эскалаций Таджикистан и Кыргызстан урегулировали пограничные споры. Мир между республиками пойдет на пользу России, Китаю и всем региональным странам.

13 марта 2025 года в Бишкеке состоялась историческая встреча президентов Кыргызстана и Таджикистана. Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали договор о делимитации государственной границы между двумя странами. Этот документ охватывает протяженность границы в 984 км и знаменует завершение многолетних переговоров, которые начались еще в декабре 2002 года.

Во время подписания договора оба президента подчеркнули важность этого шага для стабильности и безопасности в регионе. Садыр Жапаров отметил: "Граница между Киргизией и Таджикистаном отныне будет границей вечной дружбы двух братских стран и народов". Он также добавил, что "будут приняты комплексные меры для поступательного развития взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах".

Эмомали Рахмон, со своей стороны, высоко оценил подписание договора, объявив, что "документы, подписанные по итогам встречи, откроют новую страницу в таджикско-киргизских отношениях". Он подчеркнул, что все усилия будут направлены на развитие сотрудничества в сфере транспорта и коммуникаций, что включает в себя возобновление авиасообщения между столицами двух стран, прекращенное в 2021 году.

Согласно пресс-релизам, опубликованным на официальных сайтах президентских администраций, соглашение было встречено с одобрением Организацией Договора о коллективной безопасности. В заявление секретариата ОДКБ говорится: "Решение пограничных вопросов, несомненно, будет способствовать поступательному развитию регионального сотрудничества и повышению безопасности в зоне ответственности ОДКБ".

Ключевым аспектом недавних переговоров было устранение спорных участков, которые на протяжении многих лет становились источником конфликтов между двумя странами. Начиная с 2014 года, на киргизско-таджикской границе произошло более десяти крупных столкновений, включая серьезный инцидент в сентябре 2022 года, когда в результате боев погибли десятки человек. Такие события, с одной стороны ,демонстрировали высокий конфликтогенный потенциал, способный вылиться в полномасштабную войну, с другой стороны, подчеркивали необходимость мирного разрешения противоречий между двумя постсоветскими и братскими странами, входящими в СНГ и ОДКБ.

История территориального размежевания между Кыргызстаном и Таджикистаном насчитывает более двух десятилетий. После распада СССР в 1991 году обе страны признали бывшие административные границы, но реальная демаркация рубежей оказалась проблематичной. Преграды в виде сложного рельефа и наличие спорных территорий лишь усугубляли ситуацию. К тому же рост численности населения и соперничество за ресурсы, такие как вода и пастбища, вносили дополнительный заряд напряженности.

В 2023 году, к сентябрю, были согласованы 682 км границы между двумя странами, что дало стимул для дальнейших переговоров. В конце 2024 года в ходе встреч правительственных делегаций успешно были завершены работы по описанию оставшихся спорных участков.

Подписание договора о делимитации границ между Таджикистаном и Кыргызстаном не только закрывает долгую страницу напряженности между двумя республиками, но и открывает окно возможностей для сотрудничества во взаимовыгодных сферах энергетики, транспорта и торговли.

Для России как лидера ЕАЭС и ОДКБ крайне важно устранение "болевых точек" в Центральной Азии. Ввиду продолжающейся конфронтации с Западом и наличия других проблемных зон по периметру границ - Ближний Восток, Молдова, Причерноморье, Афганистан, Грузия-Южная Осетия-Абхазия - решение одного из застарелых споров дает возможность России оптимизировать свои ресурсы и укрепить позиции в Центральной Азии. Сохранение таджикско-кыргызских противоречий ставило Москву перед выбором и наносило вред интеграционным объединениям в лице СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.

Остальные страны региона тоже выигрывают от примирения Душанбе и Бишкека. Для Казахстана Кыргызстан - родственная страна и союзник по ЕАЭС и ОДКБ, а Таджикистан вместе с Казахстаном входит в ОДКБ. Дестабилизация в регионе угрожала бы процветанию и безопасности как Казахстана, так и Туркменистана и Узбекистана. В выигрыше окажется и Китай, который через регион ЦА прокладывает свой проект "Один пояс - один путь". Потенциальные выгоды для себя приобретает и правительство Афганистана, хотя с талибами соседние государства еще не выстроили отношения. Раскачка стабильности на севере могла бы создать риски для безопасности Афганистана в виде, например, активизации террористических ячеек.

Перспективы мира между Бишкеком и Душанбе

Директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ Павел Клачков считает большим прогрессом достижение соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном, так как столкновения между ними могли перерасти в масштабную войну.

"Напряжение на киргизско-таджикской границе часто носило хронический характер. Мне самому удалось побывать там и лично удостовериться в том, что помимо вялотекущего конфликта были и обострения масштабного характера, выходящего за рамки перестрелок через границу. Ситуация носила порой беспокойный и принципиальный характер, выливаясь в рост негатива народов друг к другу. Это открытая рана. Как мне рассказывали кыргызы, в этих боях участвовали и боевики из Афганистана", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

При этом эксперт сомневается в надежном характере соглашений по границам: "Я, конечно, очень бы хотел, чтобы договоренности и принятые решения по регулированию ситуации главами государств привели к благоприятным изменениям и более стабильной ситуации. Но есть некоторые сомнения в том, насколько эта договоренность надолго и сможет ли она именно в долгосрочном плане обеспечить стабильность. Как факт соглашение, безусловно, стоит приветствовать, но надежность этих соглашений, на мой взгляд, не стопроцентная".