Вестник Кавказа

Президенты Кыргызстана и Таджикистана подписали договор о государственной границе

Президенты Кыргызстана и Таджикистана подписали договор о государственной границе
© Фото: Администрация президента Кыргызстана
Кыргызстан и Таджикистан поставили точку в давних территориальных спорах на границе двух стран. Лидеры республик подписали договор, официально утвердивший границу между государствами.

Лидеры Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе между республиками. 

Сообщается, что церемония подписания важного соглашения прошла в Бишкеке в рамках государственного визита лидера Таджикистана в Кыргызстан. 

Подписание договора состоялось во дворце "Ынтымак-Ордо", после чего стартовала церемония открытия КПП на границе двух республик. Лидеры двух стран примут участие в торжественном открытии по видеосвязи. 

Отметим, что подписание соглашения должно стать важным этапом в отношениях двух стран. Многие годы ситуация с границей между Кыргызстаном и Таджикистаном оставалась неопределенной, что приводило к регулярным конфликтам и препятствовало полноценному развитию межгосударственных связей.  

Теперь граница официально обозначена, стороны обменялись некоторыми спорными территориями.

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