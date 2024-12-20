Президенты Кыргызстана и Таджикистана подписали договор о государственной границе

Лидеры Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе между республиками.
Сообщается, что церемония подписания важного соглашения прошла в Бишкеке в рамках государственного визита лидера Таджикистана в Кыргызстан.
Подписание договора состоялось во дворце "Ынтымак-Ордо", после чего стартовала церемония открытия КПП на границе двух республик. Лидеры двух стран примут участие в торжественном открытии по видеосвязи.
Отметим, что подписание соглашения должно стать важным этапом в отношениях двух стран. Многие годы ситуация с границей между Кыргызстаном и Таджикистаном оставалась неопределенной, что приводило к регулярным конфликтам и препятствовало полноценному развитию межгосударственных связей.
Теперь граница официально обозначена, стороны обменялись некоторыми спорными территориями.