Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан: названа дата начала строительства

Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан стартует ровно через неделю. Дату запуска масштабного транспортного проекта назвал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Стратегически важную железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан начнут строить уже скоро – процесс начнется в следующую пятницу, 27 декабря, сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Такое заявление он сделал в ходе выступления на Народном курултае.

"Эта дорога будет стратегическим мостом, который свяжет Восток и Запад"

– глава Кыргызстана

Жапаров обратил внимание на важную роль, которую будет играть дорога. По его словам, она будет выполнять функцию моста, связывающего Восток и Запад. Новый путь, отметил президент, позволит поможет развитию торговли, позволит реализовать проекты в области туризма и промышленности.

Глава государства подчеркнул, что масштабный проект был разработан уже давно, но в течение десятилетий он существовал только на бумаге. Теперь же его наконец удастся воплотить в жизнь.

Стоит отметить, что дорогу будет строить совместная компания, более половины в которой – 51% – будет принадлежать КНР. Оставшаяся доля разделена пополам между Кыргызстаном и Узбекистаном.