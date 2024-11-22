Вестник Кавказа

Железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан начнут строить в декабре

Железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан начнут строить в декабре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стала известна примерная дата запуска строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Приблизительные сроки были озвучены в ходе телефонного разговора президентов Узбекистана и Кыргызстана.

Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет начато уже в текущем месяце, то есть до нового года. Данная информация прозвучала в ходе телефонного разговора президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова, сообщение о котором опубликовано на сайте главы узбекского государства.

В нем говорится, что в ходе беседы Мирзиеев тепло поздравил Жапарова с днем рождения.

Кроме того, лидеры обсудили развитие и укрепление отношений Ташкента и Бишкека.

Главы государств в том числе обратили внимание на большое значение, которое может сыграть ускорение реализации масштабных инфраструктурных проектов в энергетике и транспортной области.

"В этом месяце намечен запуск проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан"

– пресс-служба президента Узбекистана

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