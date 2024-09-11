Вестник Кавказа

Экспорт российской нефти в Узбекистан через Казахстан вырос на 74%

Экспорт российской нефти в Узбекистан через Казахстан вырос на 74%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан в этом году проявил особую заинтересованность в российской нефти: импорт углеводородов через казахские трубопроводы вырос на 74%.

Экспорт российской нефти в Узбекистан через Казахстана показал рост в 74% в 2024 году, поведали в пресс-службе "КазТрансОйл". 

Сообщается, что общий объем экспорта нефти в центральноазиатскую республику через трубу в Казахстане превысил 220 тыс тонн. В прошлом году "черного золота" было поставлено на порядок меньше – около 130 тыс тонн. 

Значительная часть энергоресурсов в Узбекистан транспортируется по трубопроводу Омск - Шымкент - Шагыр. 

Отмечается, что "КазТрансОйл" в этом году намеревался достичь отметки в 500 тыс т экспортированной российской нефти. 

Ранее стало известно, что Казахстан увеличил почти на 50% поставки нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан. 

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