Экспорт российской нефти в Узбекистан через Казахстан вырос на 74%

Узбекистан в этом году проявил особую заинтересованность в российской нефти: импорт углеводородов через казахские трубопроводы вырос на 74%.

Экспорт российской нефти в Узбекистан через Казахстана показал рост в 74% в 2024 году, поведали в пресс-службе "КазТрансОйл".

Сообщается, что общий объем экспорта нефти в центральноазиатскую республику через трубу в Казахстане превысил 220 тыс тонн. В прошлом году "черного золота" было поставлено на порядок меньше – около 130 тыс тонн.

Значительная часть энергоресурсов в Узбекистан транспортируется по трубопроводу Омск - Шымкент - Шагыр.

Отмечается, что "КазТрансОйл" в этом году намеревался достичь отметки в 500 тыс т экспортированной российской нефти.

Ранее стало известно, что Казахстан увеличил почти на 50% поставки нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан.