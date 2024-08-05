Почему нефть обесценилась ниже $70?

Стоимость нефти достигла многомесячного минимума на этой недели. Цена за баррель марки BRENT опустилась ниже $70.

Цены на нефть начали постепенно падать, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. На прошлой неделе они достигли минимума декабря прошлого года. С этого понедельника падение цен продолжается.

В понедельник стоимость фьючерсов на нефть за ноябрь марки BRENT опустилась до среднего показателя в $71 за баррель.

Во вторник цены достигли многомесячного минимума и опустились до $69 за баррель. Такая низкая планка замечена впервые с декабря 2021 года. На 18:42 (мск), стоимость барреля опустилась на 4%, до $68,9.

Сегодня на стоимость фьючерса на нефть Brent немного подросла с $69,7 до $70,1 (10:23 мск) за баррель.

Война нефтяных прогнозов

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил текущее понижение нефтяных котировок информационной войной между МЭА и ОПЕК, в которой решающим фактором оказывается динамика спроса в Китае. "Начиная с ноября 2023 года в мире происходит такое явление, как война прогнозов. Есть две полярных точки зрения на ближайшее будущее нефтяного рынка. Первую точку зрения озвучивает Международное энергетическое агентство, вторую – ОПЕК", - прежде всего сказал он.

"ОПЕК считает, что в текущем году прирост спроса на нефть будет одним из самых высоких за, как минимум, последние 15-20 лет, превысив 2 млн баррелей в сутки. МЭА озвучивает иной прогноз – спрос на нефть будет расти с динамикой менее 1 млн баррелей в сутки за год, а на рынке будет образовываться избыток предложения. С теми или иными уточнениями данные прогнозы озвучиваются уже почти год, причем они попросту полярны, так как разница в 1 млн баррелей в сутки прироста спроса – это огромная величина, отражающая не просто абстрактный уровень потребления нефти, но здоровье мировой экономики", - обратил внимание Александр Фролов.

"В прогнозах МЭА есть оговорка о низком росте динамики спроса в Китае. Разумеется, мнение МЭА гораздо охотнее транслируют мировые СМИ, снабжая это уточнениями, которые можно свести к очередным похоронам китайской экономики. Крупные мировые СМИ хоронят Китай каждый год: 4-5% роста китайской экономики – это ни о чем, а рост на 1% западных экономик – это очень сильно. Прошедшим летом были активизированы рассказы о том, что Китай испытывает чудовищные сложности и потребление ресурсов он наращивает очень слабо. Это влияет на трейдеров и на котировки", - сообщил экономист.

"На этом фоне вышли августовские уточнения прогнозов ОПЕК, где были снижены ожидания от прироста спроса на нефть и в мировом масштабе, и в том числе в Китае. Им воспользовались сторонник прогнозов МЭА, стали говорите: смотрите, у Китая настолько все плохо, что даже ОПЕК подтверждает. Никто не смотрит, что в январе 2024 года в прогнозе ОПЕК ожидания от Китая были низкими, постепенно повышаясь и вновь понижаясь в течение года. То есть речь о плавающем показателе, который зависит от динамики роста спроса в конкретной стране. Снижение прогнозов прироста спроса в Китае с 700 тыс баррелей в сутке до 650 тыс – это не катастрофа, а вполне нормальная корректировка. Однако в СМИ подается как кошмар. Итог – котировки снижаются", - указал Александр Фролов.

"Важно помнить, что фьючерсы, о которых мы говорим, отражают не текущий уровень цен, а ожидания от уровня потребления через месяц и более. Разумеется, если сегодня трейдерам демонстрируют некую статистику, которая говорит о более скромной динамике, чем та, на которую они рассчитывали, и добавляют сверху обещания избытка предложения и падения потребления в Китае, они остро на это реагируют. Плохой ли прогноз озвучили ОПЕК? Нет, очень хороший прогноз: более 2 млн баррелей годового прироста с учетом накопленной к настоящему времени статистики. И по Китаю прогноз остается очень хорошим. Причем для США корректировка тоже в сторону снижения и еще больше, чем для Китая, однако как кошмар мировые СМИ это отчего-то не представляют", - отметил он.

"Что касается Европы, то там уже не только не ожидается прироста, но и ожидается снижение спроса. В целом, кризисные явления нарастают. То, что мы видим сейчас, является отражением войны прогнозов: падение котировок ниже $70 за баррель BRENT вызвал новый доклад ОПЕК, который был вчера презентован. В нем указаны объективно существующие кризисы в мировой экономике, локализованные, правда, не в Китае, а в других местах, на Западе, о чем мировые СМИ предпочитают умалчивать. Стоит ожидать, что активные попытки сбивать цены будут продолжаться до ноября. Если сейчас котировки пойдут вверх, их будут старательно понижать, потому что нефтяные котировки напрямую влияют на цену моторного топлива в США – а цена бензина в Америке является сейчас важным внутриполитическим фактором", - заключил Александр Фролов.