«Черный понедельник» обвалил Азиатские фондовые рынки, биткоин и нефть

Японские акции упали в начале торговой сессии в понедельник. За этим последовало снижение индекса Nikkei 225 почти на 13%, что стало крупнейшим внутридневным падением в истории.

В ходе торгов на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона после глобальной распродажи акций обвалились фондовые индексы. Как отмечает Bloomberg, за этим может стоять обострение ситуации на Ближнем Востоке и данные о неожиданно низкой занятости в США.

Так, японский TOPIX рухнул на 10,6% (максимальное паление с 1987 года), а японский же фондовый индекс Nikkei 225 , который является основным индикатором Токийской фондовой биржи TSE, включающий акции 225 крупнейших компаний страны продемонстрировал падение на 12,4%, упав до отметки 31 458,42 пункта.

Тайваньская биржа Taiex и корейский индекс Kospi опустились на 8,4% и 8% соответственно.

Азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific продемонстрировал отрицательный рост в 4,9%, что стало одним из худших показателей в истории его существования.

Кроме того, значительные потери понесли такие компании как TSMC, Samsung Electronics, Toyota Motor и Mitsubishi UFJ Financial Group.

На фоне случившегося вниз пошли фьючерсы Dow Jones Industrial Average (–1,5%) и Nasdaq (–2,4%), за которым последовало падение рынка криптовалют. Так, биткоин потерял на 18%, пробив показатель в $50 тыс.

Нефть также сильно потеряла в цене: Brent на ICE опустилась ниже $76 за баррель впервые с 9 января, а WTI с поставкой в сентябре терял 1,55%, опускаясь до $72,51 за баррель.

Резко просел индекс Лондонской фондовой биржи. Он обвалился на 2,14%. Также упали котировки главных европейских бирж: европейский индекс Stoxx Europe 600 падает на 2,30%, индекс французской биржи Cac 40 - на 1,60%, германский Dax - на 2,1%.

На фоне резкого падения биржевого индекса BIST-100 на 6,72% после колебаний на глобальных рынках стамбульская биржа приостанавливала торги. Отметим, что по правилам торговой площадки, когда индекс BIST-100 резко падает на 5-7%, она приостанавливает работу. В настоящее время биржа снова работает.

Также на фоне падения биржевого индекса упали банковские акции – на 7,8%, а турецкая лира обесценилась до рекордных значений – 33,3 лиры за $1.

Американский фактор

Профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что на обвал бирж по всему миру повлияла также нарастающая напряженность на Ближнем Востоке, из-за которой первыми не выдержали нервы у американских финансистов.

"То, что все биржи так стремительно реагируют, является естественным. Этого следовало ожидать, ведь началось все с американского финансового рынка, а экономика США – самая мощная в мире, и если что-то не так пошло у американцев, от них затем это распространяется по всему миру. Как долго это продлится, тяжело сказать, поскольку триггером этого обвала выступили события на Ближнем Востоке – действия Израиля, обещание Ирана ответить, отправка США усиленного военного флота в Средиземное море, – а они пока только развиваются", - сказал он.

"Заметьте, насколько широкое падение на рынках – затронуло даже цены на нефть. Если Америка как-то адекватно успеет среагировать, выровнять свои рынки, то весь негатив и нестабильность должны сойти на нет в течение недели. Если не успеет, то может начаться паника по всему миру, поскольку Америка держит $35 трлн госдолга – и если кредиторы начнут предъявлять США претензии по поводу выкупа долга, дальше финансовые рынки могут посыпаться по принципу домино", - предупредил Юрий Юденков.

Что будет с Россией?

Экономист обратил внимание, что из-за 2,5 лет в тяжелых санкционных условиях Россия меньше других почувствует крушение бирж. "Для России будут наименьшие последствия, поскольку у нас и так после введения санкций с ценными бумагами все было хуже и хуже. То есть мы, можно сказать, предвосхитили тренд и подготовились к этому кризису. Какое-то падение у нас тоже будет, но некритичное, поскольку санкциями мы уже были подготовлены к обвалу на общем рынке: нас ведь нет ни на мировом кредитном рынке, ни на мировом рынке драгметаллов и драгоценных камней, ни на мировом рынке ценных бумаг", - пояснил он.

"Если России не дают деньги в кредит, значит, ей не понадобится кому-то срочно их возвращать из-за разразившегося в мире финансового кризиса. А поскольку России не разрешено торговать долларом, евро и фунтом стерлингов, то от того, что с этими валютами что-то случится на внешних площадках, нам будет ни жарко ни холодно. Таким образом, мы оказались вне этого нарастающего шторма, ведь другие участники мирового рынка оставили нас на берегу. Краткосрочные колебания и падения нас пока обходят стороной", - отметил Юрий Юденков.

"Длительные проблемы, конечно, заденут и Россию. Скажем, Московская биржа сегодня с утра среагировала, немножко просела. Но тут надо учитывать, что у нас сама по себе финансовая ситуация непростая из-за того, какими дорогими стали кредиты после повышения Центробанком ключевой ставки. Так что у нас сейчас просто тяжелая ситуация, но не кризис", - заключил профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" РАНХиГС.