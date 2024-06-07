Центробанк отменил утренние торги на Московской бирже

Банк России решил временно отменить утренние торги на Мосбирже. Накануне она попала под ограничительные меры Соединенных Штатов.

Центральный банк России отменил на неопределенный срок утренние торги на Московской бирже. Об этом сказано в сообщении на сайте регулятора.

"Банк России пpинял peшeниe нe пpoвoдить тopгoвыe сeccии дo 9:50 пo мoскoвскoмy врeмeни нa вaлютнoм рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская биржа" с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения"

– пресс-служба ЦБ

Напомним, накануне Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 200 российских и китайских организаций, а также в отношении 30 физлиц. В частности, под ограничительные меры попали Мосбиржа, НРД и НКЦ.