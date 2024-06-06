США ввели санкции против Мосбиржи и еще 200 организаций

Новые санкции против России были введены сегодня США. Минфин Америки заявил об ограничениях против 30 человек и 200 организаций, причем не только российских. В их числе Мосбиржа, НРД и НКЦ.

Антироссийский санкционный список США увеличен еще на 230 позиций, сообщил американский Минфин.

Санкции введены против более чем 30 граждан России, а также Беларуси, Молдавии, Украины, Китая, ЮАР.

Кроме того, в черном списке свыше 200 российских и китайских структур.

Газ

Ограничения касаются газовой отрасли: под санкции попали "Русгаздобыча", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-3", а также суда для перевозки СПГ.

Финансовые организации

Кроме того, новые рестрикции распространяются на финансовые организации, такие как Мосбиржа, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

В связи с санкциями Мосбиржа с завтрашнего дня прекращает торги с долларами США и евро. В Центробанке пояснили, что компании и физлица по-прежнему могут покупать и продавать американскую и европейскую валюту в российских банках, а сделки с долларами и евро будут совершаться на внебиржевом рынке.

IT-сфера

Американский Минторг сообщил о введении с осени очередных экспортных ограничений на поставки программного обеспечения, причем не только в Россию, но и в Беларусь.

Запрет распространяется также на оказание России ряда услуг в области информационных технологий и облачных сервисов.

Ответ России

Москва даст ответ на новые антироссийские санкции, заявила официальный представитель МИД, пишет ТАСС.

"Как и всегда в подобных случаях, Россия не оставит подобные агрессивные действия без ответа"

– Мария Захарова