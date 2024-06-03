Вестник Кавказа

Правящую партию Грузии не напугали санкции США

Каха Каладзе
© Фото: страница мэра Тбилиси Кахи Каладзе в социальных сетях
В "Грузинской мечте" сообщили, что санкции США никого не напугали. Накануне Госдеп объявил о запрете на въезд для нескольких десятков грузинских граждан.

В "Грузинской мечте" отреагировали на решение Соединенных Штатов запретить ряду грузинских политиков и правоохранителей посещать страну. По словам генсека правящей партии и мэра Тбилиси, никто не боится этих санкций.

"Никто не боится этих санкций. Мы уже заявили об этом… Все это несерьезно… Для кого-то запрет на поездки куда-нибудь представляют проблему. Для меня это не имеет особой важности, когда речь идет о родине"

– Каха Каладзе

Визовые ограничения

США накануне ввели запрет на въезд для трех десятков грузинских политиков и правоохранителей. При этом в Госдепе не уточнили, кто именно попал под эти ограничения, связанные с тем, что ранее на этой неделе власти Грузии окончательно приняли закон об иноагентах.

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