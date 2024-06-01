Визовые ограничения против граждан Грузии вводят США

Вашингтон вводит запрет на въезд в США нескольких десятков граждан Грузии. Ограничения связаны с принятым грузинским правительством законом об иноагентах. В Госдепе заявили, что это первая партия ограничений.

США вводят визовые ограничения против ряда грузинских политиков и правоохранителей, в списке около 30 человек, рассказал сегодня официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Сегодня мы делаем шаги по введению визовых ограничений против десятков грузинских граждан…, это первая партия визовых ограничений относится к членам партии "Грузинская мечта" в парламенте, правоохранителям и частным лицам"

– Миллер

По его словам, в список попали около 30 человек. США не будут уведомлять граждан Грузии, попавших в стоп-лист.

В Вашингтоне "глубоко обеспокоены антидемократическими действиями партии "Грузинская мечта", добавил он.

Согласно заявлению представителя Госдепа, США не диктуют Грузии какие принимать решения, но принимают свои решения, реагируя на действия Тбилиси.

Пересмотру в свете последних событий подлежит и финансовая помощь США Грузии, отметил Миллер.