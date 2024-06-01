Визовые ограничения против граждан Грузии вводят США

США вводят визовые ограничения против ряда грузинских политиков и правоохранителей, в списке около 30 человек, рассказал сегодня официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
"Сегодня мы делаем шаги по введению визовых ограничений против десятков грузинских граждан…, это первая партия визовых ограничений относится к членам партии "Грузинская мечта" в парламенте, правоохранителям и частным лицам"
– Миллер
По его словам, в список попали около 30 человек. США не будут уведомлять граждан Грузии, попавших в стоп-лист.
В Вашингтоне "глубоко обеспокоены антидемократическими действиями партии "Грузинская мечта", добавил он.
Согласно заявлению представителя Госдепа, США не диктуют Грузии какие принимать решения, но принимают свои решения, реагируя на действия Тбилиси.
Пересмотру в свете последних событий подлежит и финансовая помощь США Грузии, отметил Миллер.