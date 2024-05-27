Грузия пересмотрит отношения с США на фоне попытки революции

Отношения Грузии и США требуют пересмотра. В последние годы в Грузии трижды предпринимались попытки переворотов и революций, участие в которых принимали НПО, спонсируемые США, рассказал премьер Грузии.

Отношения Тбилиси и Вашингтона на фоне последних событий должны быть пересмотрены, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

В конце мая Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Госдеп вводит визовые ограничения в отношении правительства Грузии. В США критикуют закон об иноагентах, который якобы "подрывает демократию" в Грузии. Напомним, закон призван высветить иностранное спонсорство неправительственных организаций и СМИ в Грузии, что поможет стране защитить свой суверенитет.

Грузия за несколько лет пережила три попытки революций, спонсируемых из-за границы. Последняя наблюдалась в мае 2024 года на фоне принятия правительством страны законах об иноагентах.

"Вы все помните две попытки революции. В течение последних недель добавилась третья... Профинансированные, в том числе, из США неправительственные организации стояли на революционной сцене и требовали отставки правительства и формирования правительства с их участием"

– Кобахидзе

Грузинский премьер выразил надежду, что отношения с США могут пойти по пути оздоровления. Он отметил, что изменению отношений двух стран способствует, в том числе, смена американского посла в Грузии осенью 2023 года с Келли Дегнан на Робин Данниган. Он уважительно отозвался о Данниган и рассказал, что провел с ней искреннюю беседу о пересмотре двусторонних отношений.

"Мы все сделаем, чтобы грузино-американские отношения оздоровились. Это в интересах как грузинского народа, так и, я верю, в интересах американского народа"

– Кобахидзе