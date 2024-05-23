Грузия сражается с Западом за свой суверенитет

Эксперт РСМД, политолог Алексей Наумов специально для "Вестника Кавказа" проанализировал причины принятия властями Грузии закона о прозрачности иностранного влияние, а также перспективы "Грузинской мечты" на парламентских выборах после вступления этого закона в силу.

В настоящее время в парламенте Грузии ведутся прения о преодолении президентского вето на закон о прозрачности иностранного влияния. Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, почему власти Грузии решили принять этот закон, невзирая на ожесточенное сопротивление оппозиции и западных партнеров.

В первую очередь он выразил уверенность в том, что вето будет обязательно преодолено и закон об иноагентах вступит в силу. "Для этого созрел политический момент. Мы понимаем, что это не какое-то самодурственное действие того или иного политика или в целом "Грузинской мечты". С одной стороны, у властей есть общественный мандат на принятие закона об иноагентах – мандат на защиту суверенитета Грузии. С другой стороны, диктат западного блока подвергается сейчас эрозии, и в этих условиях страны все больше берут управление собой в свои руки", - сказал Алексей Наумов.

Власти Грузии, по оценке политолога, провели значительную переоценку своих ценностей и государственных задач за последние два года. "Грузия проводит сегодня новую политику, которой от нее никак не ждали 10 лет и даже 5 лет назад. Мы видим, что теперь власти Грузии стремятся руководствоваться национальными интересами республики. В том числе это связано с тем, что грузинское правительство увидело резкую ограниченность западной поддержки и в целом всего, что Запад ей может дать. Отсюда всплеск желания руководствоваться интересами грузинского народа, в первую очередь экономическими интересами", - указал он.

"Сегодня у грузинского бизнеса налажено нормальное рабочее взаимодействие с российским рынком. Конструктивные отношения с Россией позволяют Грузии зарабатывать деньги, а грузинским гражданам – не только обеспечивать себя, но и богатеть. Что это, как не основная задача грузинского руководства", - добавил эксперт РСМД.

Приоритетом национальных интересов объяснялись и отказ Тбилиси от введения собственных санкций против России, и игнорирование западных призывов открыть "второй фронт" против российской армии. Этот же фактор сыграл решающую роль и в принятии закона о прозрачности иностранного влияния – грузинским властям необходимо защитить государство от вмешательства извне.

"Мы увидели, как на это отреагировали на Западе: Европейский Союз и США захотели поставить блок на дороге суверенизации Грузии. У грузинского закона об иноагентах довольно травоядные формулировки, и республика не отказывается от политики евроатлантической интеграции – но для западных партнеров эти моменты не имеют значения. Запад требует от своих партнеров беспрекословно подчиняться его идеологическим указаниям, в том числе не ограничивать влияние западных медиа и НПО. И именно поэтому закон обязательно вступит в силу, ведь сегодня Грузия уже не та, что наивно пыталась сближаться с Западом 10 лет назад", - подчеркнул Алексей Наумов.

"Я думаю, что Россия оценит этот суверенный выбор грузинского народа и будет более тесно взаимодействовать с Грузией. Наши отношения не требуют от Грузии какой-либо формы подчинения или принятия российских нарративов, как того требует ее взаимодействие с Западом. Конечно, Грузия не будет интегрироваться в объединения, где участвует Россия, репутационный вопрос для грузинских властей очень важен. Но фактическое партнерство России и Грузии будет нарастать. В целом, это тот вариант, который сегодня устраивает и Москву, и Тбилиси", - обратил внимание политолог.

Также эксперт позитивно оценил шансы "Грузинской мечты" на победу на парламентских выборах. "Пока можно говорить о том, что симпатии грузинского народа находятся на стороне "Грузинской мечты". Протесты, которые в Грузии проходят, многочисленны и влиятельны, но мы понимаем, что во многом в них участвуют люди, которых финансирует Запад и которые, следовательно, пострадают от закона об иноагентах. Я думаю, что если "Грузинская мечта" сейчас покажет приверженность курсу на суверенитет, не отступит под давлением и продемонстрирует выгоду закона для грузинского народа, она докажет правильность своего курса. Курса на преодоление диктата и беспардонного вмешательства внешних сил во внутренние дела", - сказал он.

"Я думаю, что и угрозы прежних партнеров Грузии прямыми санкциями, и участие западных министров иностранных дел в протестах глубоко оскорбляет грузинский народ. Поэтому шансы у "Грузинской мечты" сохранить власть на сегодняшний момент довольно высоки. Хотя значительная часть все-таки будет решаться на улицах. Мы понимаем, что протесты будут в любом случае, и от того, как эти протесты пройдут, насколько грузинское население будет внимать их требованиям, очень многое зависит. Но я все же думаю, что "Грузинская мечта" опять победит на парламентских выборах", - заключил Алексей Наумов.