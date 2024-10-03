Кобахидзе: закон об иноагентах был введен для прозрачности революции

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением, что закон об иноагентах был принят для обеспечения прозрачности революции, готовящейся за границей.

Грузинский закон об иноагентах – это «закон о прозрачности революции», заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в разговоре с журналистами.

Закон об иноагентах был принят парламентом Грузии весной этого года. Власти республики объяснили введение такого закона необходимостью обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций: те, кто получают более 20% дохода от иностранных компаний или лиц, должны вносить себя в специальный реестр.

«Этот закон был принят с учетом конкретного контекста. Этим контекстом было вот что: с участием НПО дважды попытались устроить революцию в Грузии»

- Ираклий Кобахидзе

Ранее он отмечал, что прозападная оппозиция, получающая финансовую помощь из-за границы, готовится не к октябрьским выборам в парламент, а ко второму дню после голосования, чтобы устроить беспорядки по всей стране.

Последствия введения закона об иноагентах в Грузии

Как только закон был принят, его осудили структуры в США и Европе.

Недавно депутаты Европарламента поддержали резолюцию, в которой призывают отменить закон. В случае отказа, они угрожают стране заморозкой финансовой поддержки и остановкой интеграции Грузии в ЕС. Также они обещают ввести персональные санкции против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и пересмотреть безвизовый режим.