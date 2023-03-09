КС Грузии отказался приостановить действие закона об иноагентах

Конституционный суд Грузии на своем сегодняшнем заседании шестью голосами против двух не стал приостанавливать действие закона об "иноагентах", как того требовали истцы на время рассмотрения их иска.

Конституционный суд Грузии на своем сегодняшнем заседании большинством голосов решил на время рассмотрения иска не приостанавливать действие закона "О прозрачности иностранного влияния", говорится в решении суда, опубликованном на его сайте.

"Во время рассмотрения дела не был выявлен потенциально непоправимый результат, который может вызвать действие спорных норм до принятия решения Конституционным судом. Соответственно требование истцов о приостановлении действия норм, регулирующих представление отчетов и мониторинга, не должно быть удовлетворено"

- решение суда

Иски в Конституционный суд, требующие упразднить закон об "иноагентах", помимо президента Грузии Саломе Зурабишвили, подали 38 оппозиционных депутатов грузинского парламента, 122 НПО и две медиаорганизации. Все они утверждают, что новый закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС, передает Sputnik Грузия.

Ходатайство истцов приостановить действие спорных норм до принятия окончательного решения отклонено шестью голосами против двух, рассмотрение соответствия нового закона Основному закону страны продолжится, заверили в Конституционном суде.