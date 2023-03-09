КС Грузии отказался приостановить действие закона об иноагентах

Конституционный суд Грузии на своем сегодняшнем заседании большинством голосов решил на время рассмотрения иска не приостанавливать действие закона "О прозрачности иностранного влияния", говорится в решении суда, опубликованном на его сайте.
"Во время рассмотрения дела не был выявлен потенциально непоправимый результат, который может вызвать действие спорных норм до принятия решения Конституционным судом. Соответственно требование истцов о приостановлении действия норм, регулирующих представление отчетов и мониторинга, не должно быть удовлетворено"
- решение суда
Иски в Конституционный суд, требующие упразднить закон об "иноагентах", помимо президента Грузии Саломе Зурабишвили, подали 38 оппозиционных депутатов грузинского парламента, 122 НПО и две медиаорганизации. Все они утверждают, что новый закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС, передает Sputnik Грузия.
Ходатайство истцов приостановить действие спорных норм до принятия окончательного решения отклонено шестью голосами против двух, рассмотрение соответствия нового закона Основному закону страны продолжится, заверили в Конституционном суде.