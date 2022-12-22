Вестник Кавказа

Иноагенты подали иск против Грузии в ЕСПЧ

Андрей Петров, Варвара Клименко
Иноагенты подали иск против Грузии в ЕСПЧ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Противники закона об иноагентах в Грузии подали иск в ЕСПЧ. В нем они указали основные проблемы и нарушения международного права в законопроекте.

В Европейский суд по правам человека обратились с иском грузинские СМИ и неправительственные организации, выступающие против закона об иноагентах, рассказали в Ассоциации молодых юристов Грузии.

«Этот закон не только преследует цель ограничить гражданское общество и СМИ, но и направлен на то, чтобы разъединить граждан и заглушить критические голоса»

- заявление Ассоциации молодых юристов Грузии

В иске обозначат основные проблемы закона, с которыми столкнулись медиа и НПО, а также укажут на нарушения шести статей Европейской конвенции.

Напомним, что на данный момент в специальный реестр иноагентов вписано 144 неправительственные организации, доходы которых более, чем на 20% состоят из вливаний иностранных сил.

Чего Грузии ждать от ЕСПЧ

Политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" затруднился спрогнозировать, будет ли решение ЕСПЧ по этому иску справедливым, но выразил уверенность в том, что судьи будут в первую очередь смотреть на исход парламентских выборов.

"Неясно, как будет действовать ЕСПЧ по этому иску. Так или иначе решение должно быть принято существенно позже выборов, поэтому, я думаю, результаты выборов обязательно повлияют на вердикт суда – хотя по закону они и не должны влиять", - подчеркнул он.

"Надо сказать, что мы сейчас находимся в состоянии большой неопределенности. Победа на выборах наверняка будет за "Грузинской мечтой", но что будет далее, неясно. Будет ли революция? Я лично сомневаюсь, что оппозиции удастся устроить госпереворот, но все-таки существует очень большая вероятность того, что наступит дестабилизация", - предупредил Рамаз Сакварелидзе.

"В зависимости от того, кто в процессе дестабилизации придет к власти или останется у власти, ЕСПЧ будет выбирать вариант вердикта по иску НПО и СМИ. Если власть вернется к "Единому национальному движению", оно отменит этот закон и иск будет отозван. Пока что, как мы видим, вся западная политическая элита на стороне грузинской оппозиции, так что при сохранении власти у "Грузинской мечты" суд вынесет вердикт против закона о прозрачности иностранного влияния", - ожидает эксперт.

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