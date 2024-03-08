Вестник Кавказа

Зурабишвили помиловала протестующего против закона об иноагентах

Зурабишвили помиловала протестующего против закона об иноагентах
© Фото: сайт президента Грузии
Один из осужденных за погромы на майских протестах против закона об иноагентах в Грузии помилован президентом. Ранее суд Тбилиси дал ему 4 года заключения в тюрьме.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала участника майкской акции протеста Георгия Шанидзе. Он был осужден в понедельник за уничтожение городской камеры видеонаблюдения, рассказали в администрации президента.

Георгий Шанидзе был приговорен к 4 годам заключения в Тбилисском городском суде.

«Решением Зурабишвили помилованный полностью освобожден от отбывания наказания»

- администрация президента Грузии

Сначала протестующего обвинили в повреждении вещи, а потом он стал виновен в выращивании растений, содержащих наркотики.

Отметим, что грузинский президент имеет право давать помилования заключенным. Решение принимается совместно со специальной комиссией на базе заявления самого заключенного или суда.

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