Вестник Кавказа

Более 15 заключенных помиловали в Грузии

Более 15 заключенных помиловали в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии помиловали более полутора десятков заключенных. Большую часть из них полностью освободили от отбывания наказания, остальным сократили сроки.

Президент Грузии помиловала более 15 заключенных. Об этом сказано в заявлении, распространенном 26 августа пресс-службой главы государства.

"Президент Грузии сегодня помиловала 17 осужденных. 13 осужденных полностью освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, среди них две женщины"

– пресс-служба 

Согласно документу, подписанному Саломе Зурабишвили, еще трем осужденным мужчинам и одной женщине сократили оставшиеся сроки заключения.

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