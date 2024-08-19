Более 15 заключенных помиловали в Грузии

В Грузии помиловали более полутора десятков заключенных. Большую часть из них полностью освободили от отбывания наказания, остальным сократили сроки.
Президент Грузии помиловала более 15 заключенных. Об этом сказано в заявлении, распространенном 26 августа пресс-службой главы государства.
"Президент Грузии сегодня помиловала 17 осужденных. 13 осужденных полностью освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, среди них две женщины"
– пресс-служба
Согласно документу, подписанному Саломе Зурабишвили, еще трем осужденным мужчинам и одной женщине сократили оставшиеся сроки заключения.