США вводят визовые санкции против Грузии

США вводят ограничения для граждан Грузии, которые «ответственны за подрыв демократии». Санкции коснутся и их семей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении Вашингтоном визовых ограничений против лиц, которых Штаты обвинили в «подрыве демократии в Грузии или являются соучастниками».

По его словам, под ограничения попадут ответственные за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии через запугивание и насилие.

Блинкен считает, что те, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии, не имеет права на получение американских виз и въезда на территорию США.

В заявлении также говорится, что ограничения коснутся и родственников лиц, которые «подрывают демократию в Грузии».

Ранее Блинкен заявил о пересмотре Вашингтоном двустороннего сотрудничества с Тбилиси. Он выразил надежду, что Грузия пересмотрит закон об иноагентах.