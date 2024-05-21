США пересматривают сотрудничество с Грузией из-закона об иноагентах

В Госдепе заявили, что Штаты приступили к пересмотру сотрудничества с Тбилиси. Причина – закон об иноагентах в Грузии. США надеются, что власти страны пересмотрят проект.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о пересмотре Вашингтоном двустороннего сотрудничества с Тбилиси. Причина связана с законом об агентах иностранного влияния.

"Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией"

- Энтони Блинкен

При этом он выразил надежду, что руководство Грузии пересмотрит проект ради «продвижения демократических и евроатлантических устремлений».

Блинкен добавил, что пока отношения между Тбилиси и Вашингтоном пересматриваются, Штаты будут учитывать действия Грузии при принятии собственных.

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, 14 мая грузинский парламент принял законопроект об иноагентах иностранного влияния в третьем и заключительном чтении.

Президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето, однако в «Грузинской мечте» заявили, что оно будет преодолено. Там добавили, что это снимет напряженность в Грузии.

Оппозиция и ее сторонники продолжают акции протеста против закона. Они длятся уже больше месяца.

Санкции против Грузии

Ранее Энтони Блинкен говорил, что американское руководство готово принять меры против Грузии в случае принятия законопроекта.