Вестник Кавказа

США ответят на закон об иноагентах в Грузии – Блинкен

Вид Тбилиси
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Глава Госдепартамента США прокомментировал закон об иноагентах, который был принят в Грузии, но попал под вето президента. Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон примет меры.

Американские власти пока рассматривают вопрос о возможных мерах, которые могут быть приняты в ответ на закон об иноагентах в Грузии. Соответствующее заявление сделал глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

Дипломат озвучил его, выступая на слушаниях, которые проходили в Палате представителей.

"Мы рассматриваем, какие могут быть предприняты шаги в ответ. Я ожидаю, что мы предпримем действия"

– госсекретарь

Закон об иноагентах в Грузии – что это?

Власти Грузии с помощью закона об иноагентах пытаются добиться прозрачности в работе НПО и СМИ, которые работают на средства Запада. Организации, финансирование которых хотя бы на 20% поступает из-за рубежа, будут внесены в реестр, и каждый год им придется подавать декларации. Никаких других ограничений на них налагать не планируется. За игнорирование требований закона – штраф.

Несмотря на мягкость закона, он вызвал бурную реакцию внутри Грузии, которая проявляется в многочисленных акциях протеста. ЕС и США также недовольны инициативой Тбилиси. Евросоюз предупреждает о возможности отмены безвиза и даже отзыва статуса кандидата в ЕС, США заговаривают о санкциях.

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