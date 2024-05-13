Закон об иноагентах: когда начнется революция в Грузии?

Протесты в Грузии, чьи участники требуют отменить закон об иноагентах, перешли в стадию иностранного вмешательства во внутренние дела республики. Аналитики сходятся во мнении, что ситуация напоминает сценарий госпереворота на Украине 2014 года. Вопрос уже не в том, возможен ли украинский майдан в Грузии, а в том, как скоро начнется третья революция в стране.

На этой неделе закон об иноагентах в Грузии преобразился из элемента борьбы властей против саакашвилевской элиты в серьезный тест на суверенитет и государственность республики. Западные политики перешли от уговоров сначала к угрозам ввести санкции против членов "Грузинской мечты" и остановить процесс интеграции Грузии в ЕС, а затем к прямому вмешательству в грузинские дела. В среду в страну прилетели главы МИД балтийских стран и Исландии, которые после переговоров с грузинским руководством – премьер-министром Ираклием Кобахидзе, спикером парламента Шалвой Папуашвили и президентом Саломе Зурабившили – присоединились к очередной акции протеста в Тбилиси и выступили со сцены в поддержку оппозиции и финансируемых Западом грузинских НПО.

Всякий выход человека на митинг или акцию протеста – это участие в политической жизни страны. При этом в политической жизни независимого государства могут участвовать только его граждане, а любая активность иностранцев является нарушением государственного суверенитета: судьбу страны определяет исключительно ее население, чужаки могут находиться на ее территории лишь в статусе гостей и должны соответствующе себя вести. Если же иностранное государство присылает своих официальных представителей, чтобы озвучивать лозунги против действующих властей и в поддержку беспорядков в стране, то в мире большой политики это является не чем иным, как вмешательством во внутренние дела. Еще не военное вторжение, но уже агрессия.

У всех, кто наблюдает за событиями на постсоветском пространстве, участие прибалтийских и исландского министров иностранных дел в протестах в Тбилиси, разумеется, немедленно проассоциировалось с серией визитов помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд в охваченную беспорядками Украину на рубеже 2013-2014 годов, среди которых более всего запомнилось посещение Площади свободы в Киеве 11 декабря 2013 года, когда Нуланд вышла к толпе с печеньями и булочками, передавая таким образом символическое обещание США взять Украину на свое попечение в случае госпереворота. Ассоциация всплыла не в последнюю очередь потому, что, как и в украинском случае, действующие власти Грузии позволили европейским посланникам приехать в столицу и вмешаться во внутренние грузинские дела под прикрытием дипломатического иммунитета.

В чем разница Грузии и Украины?

На самом деле, сходство конфликтных ситуаций на Украине 2013-2014 годов и Грузии 2024 года на этой небольшой детали – нелегальном участии западных дипломатов в акции протеста – заканчивается. Украинские обстоятельства хорошо известны: фундаментом госпереворота стала слабая государственность. Легитимные власти не контролировали страну полностью, не могли обеспечить безопасность ни в столице, ни в областях, вели себя непоследовательно, позволяли внешним силам неограниченно вмешиваться в события и шли на сделки с оппозицией, которые оппозицией не соблюдались. Режим Виктора Януковича оказался неготовым к силовой политической борьбе без правил и закономерно пал в противостоянии с людьми, готовыми на все ради захвата власти. В суверенном государстве бегство президента за рубеж немыслимо.

В Грузии тоже есть оппозиция, готовая на все ради захвата власти. Более того, эта оппозиция во главе с Михаилом Саакашвили уже захватывала власть в стране в 2003 году и правила республикой на протяжении 9 лет. За это время Саакашвили и его команда успели настолько надоесть гражданам, что в 2012 году их партия "Единое национальное движение" проиграла парламентские выборы партии "Грузинская мечта", созданной специально к электоральному сезону негласным патроном Грузии, миллиардером Бидзиной Иванишвили. С тех пор вот уже 12 лет без всякого успеха саакашвилевцы пытаются отвоевать у Иванишвили и "Грузинской мечты" руководство республикой.

Саакашвилевская "революция роз" была одним из западных проектов "цветных революций", Михаил Саакашвили получал прямую поддержку – политическую и финансовую – из Вашингтона и Брюсселя. Поэтому "Грузинская мечта", легальным путем отстранив "Единое национальное движение" от управления государством, немедленно провозгласила сохранение курса на скорейшую интеграцию Грузии в Евросоюз и НАТО, что даже было вписано в грузинскую Конституцию. Понимая силу влияния Запада на политические процессы в стране, новые грузинские власти постарались заручиться такой же поддержкой США и ЕС, какую имела команда Саакашвили, и убедить западных кураторов не вмешиваться во внутренние политические дела Грузии на стороне ЕНД.

При этом Бидзина Иванишвили взялся за наведение порядка в грузинских делах по всем фронтам. Если для спасения грузинской политики он забрал власть из рук невменяемого Михаила Саакашвили, то для спасения грузинской экономики договорился с Россией о возобновлении торговых связей. И именно здесь с самого начала в отношениях "Грузинской мечты" и Запада был заложен фактор раскола – российский фактор. Если команда Саакашвили ставила во главу угла личные интересы и не задумывалась об интересах национальных, а потому послушно выполняла все антироссийские задания Вашингтона и Брюсселя вплоть до пятидневной войны 2008 года, то Иванишвили сделал ставку на защиту грузинской государственности. Одной из составляющих государственного суверенитета является экономическая самостоятельность, а в случае Грузии лучшим рынком для обеспечения этой самостоятельности является Россия, поэтому российско-грузинские бизнес-контакты были восстановлены, несмотря на нерешаемость политических вопросов по Абхазии и Южной Осетии.

Этот шаг не мог не вызвать недовольство западных элит. После "революции роз" Грузии была отведена роль де-факто колонии коллективного Запада на постсоветском пространстве, полностью управляемой и по всем статьям зависимой от Вашингтона и Брюсселя. Возобновление не-политических отношений Грузии с Россией означало провал западной политики по изоляции Москвы, и дело не в торговле между российскими и грузинскими предприятиями, по сей день занимающей лишь малую долю российского товарооборота, а в самом по себе решении новых грузинских властей пойти против воли западных кураторов. То есть с одной стороны "Грузинская мечта" говорила, что сделает все для интеграции в Евросоюз и НАТО, но с другой стороны отказывалась выполнять те западные задания, которые наносили вред Грузии и грузинским гражданам. Эта заявка на подлинную независимость грузинской внешней политики в глазах Запада выглядела большим откатом назад в грузинско-европейских и грузинско-американских отношениях.

С годами двусмысленность в политических контактах Грузии с Западом только нарастала. Грузинское государство добросовестно выполняло все, что от него официально требовала Еврокомиссия для получения статуса кандидата в члены ЕС, но не занималось тем, чего от него хотели западные элиты на самом деле. Тбилиси принципиально не соглашался ни на какие требования о разрыве экономических связей с Москвой, зарабатывая на экспорте грузинской продукции на российские рынки и на обслуживании туристического потока из РФ. В итоге сложилась ситуация, когда благодаря реформам Грузия обошла по соответствию высоким стандартам ЕС в государственной и социальной сферах не только другие проевропейские постсоветские страны – Украину и Молдову – но и многих членов Евросоюза, однако реальное отношение к ней в Брюсселе оставалось негативным. Потому что Брюсселю и его сюзерену Вашингтону, что бы ни говорилось в официальных документах, не нужны были ни права человека, ни независимость судов, ни гендерное равенство в Грузии – им требовалось беспрекословное участие Тбилиси в антироссийских проектах.

Крупнейшая трещина в отношениях Грузии с Западом возникла в 2020 году, когда после парламентских выборов западные институты вдруг начали выражать сомнение в легитимности голосования и поддерживать саакашвилевское "Единое национальное движение", обвинявшее "Грузинскую мечту" в подтасовках. Реальная картина была ясна как божий день: бывшие власти хотят любыми способами вернуться в руководство республикой, и если население, не забывшее об их преступлениях и неспособности к управлению государством, восемь лет подряд голосует против них, то они будут сочинять какие угодно фейки о нарушениях на выборах. Для Грузии подобные обвинения и фейки производства ЕНД давно стали рутиной, они даже приносили пользу "Грузинской мечте" тем, что правящая партия всегда имела возможность напомнить гражданам, насколько беспринципной и изолгавшейся остается команда Саакашвили. Но в западных кабинетах, видимо, было решено, что пора уже навести в Грузии порядок, как его представляют ЕС и США. "Грузинская мечта" фактически получила ультиматум: или она полностью подчиняется коллективному Западу, или коллективный Запад помогает саакашвилевцам захватить власть.

"Грузинская мечта" от курса на защиту государственности Грузии не отказалась, поэтому в течение почти года после парламентских выборов в стране не прекращались акции протеста ЕНД. Они бывали и раньше, иногда даже давали определенные результаты (например, летом 2019 года инициированные саакашвилевцами беспорядки привели к прекращению авиасообщения России с Грузией по решению российской стороны), но в 2021 году достигли небывалой ожесточенности. Оппозиция бойкотировала работу парламента и ходила только на митинги. Одновременно активизировалась "подсадная утка" в грузинском государстве – французская гражданка, кадровый дипломат МИД Франции, экс-глава МИД Грузии при Саашкавили, а ныне президент республики Саломе Зурабишвили – она начала поддерживать антиправительственные выступления и использовать свои полномочия для поддержки оппозиционной деятельности.

Моментом истины в отношениях Грузии и Запада стоит считать начало специальной военной операции России на Украине. За полтора года между парламентскими выборами и СВО последние иллюзии грузинского руководства в отношении западных партнеров были разрушены политической игрой европейских и американских структур в пользу Михаила Саакашвили и "Единого национального движения". Поэтому, как только Запад и его колонии принялись вводить строгие санкции против России, Тбилиси тут же объявил, что сам никаких антироссийских ограничений не станет принимать. Как обычно, решение грузинских властей было подробно аргументировано – санкции Грузии никак не скажутся на России, а саму республику погубят из-за потери огромной доли товарооборота – и как обычно, их объяснения были отвергнуты в Брюсселе и Вашингтоне. Грузия была тут же наказана: в июне 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС, а Грузия – нет, и никакие возражения, что грузинское соответствие европейским стандартам намного выше украинского и молдавского, не помогли.

"Наказание" лишь укрепило убежденность Бидзины Иванишвили и "Грузинской мечты" в необходимости укрепления государственности Грузии. Поскольку курс на евроатлантическую интеграцию оставался одним из национальных интересов республики, было решено противостоять антиправительственной активности Запада через обезвреживание западных агентов на грузинской земле. Чтобы не портить с таким трудом выстроенное здание грузинской демократии политическими преследованиями, власти нашли лучший для себя и худший для западных партнеров способ законно устранить саакашвилевских вредителей из политического поля – вывести их на чистую воду. Так и появилась идея скопировать американский закон FARA и обязать НПО и СМИ раскрывать данные об иностранном финансировании, вокруг чего сейчас разворачивается основной конфликт в стране.

Идея грузинских властей играет на разрыве между образом Запада как поборника законности во всем мире и реальной западной политикой, для которой никакие чужие законы, включая нормы международного права, не имеют никакого значения. Официально ЕС и США признают легитимность правления "Грузинской мечты", состоят в дипломатических отношениях с Грузией, сотрудничают с ее правительством, в том числе по интеграции республики в евроатлантические структуры. А неофициально ЕС и США спонсируют всю оппозиционную деятельность в Грузии через подставные НПО и контролируемые людьми Михаила Саакашвили медиа-ресурсы. Если факты финансирования антиправительственных выступлений, то есть массированного вмешательства во внутренние дела Грузии всплывут, они станут колоссальным ударом по нынешнему руководству что в Вашингтоне, что в Брюсселе, что в европейских странах чем не преминут воспользоваться их оппоненты. А как вскрыть этот компромат? Заставить НПО и СМИ раскрыть финансовую отчетность.

Год назад, когда законопроект о прозрачности иностранного влияния был впервые внесен в парламент Грузии, он использовался как элемент торга за получение республикой статуса кандидата в ЕС. В публичном поле оппозиция, не желающая потерять западное финансирование, организовала протесты, а европейские и американские политики выступили с осуждением законопроекта. Между тем за закрытыми дверями была заключена сделка: Тбилиси не раскрывает масштабы незаконной деятельности западных фондов и в обмен получает кандидатский статус. Отчет Еврокомиссии о результатах реформ в Грузии изменил свой характер: если прежде в нем отмечалось, что по 9 из 12 обязательных пунктов работа еще не сделана и для статуса кандидата нет оснований, то в 2023 году отчет утверждал, что по 9 из 12 обязательных пунктоам работа все так же не сделана, но статус кандидата рекомендуется предоставить с ожиданием выполнения оставшихся требований.

В текущем году "Грузинская мечта" реанимировала законопроект о прозрачности иностранного влияния уже с иной целью – гарантировать себе бесспорную победу на грядущих парламентских выборах. Граждане должны увидеть, что оппозиция получает зарплаты из-за рубежа, и решить для себя, чего они хотят: жить в независимом государстве или в колонии безразличной к их нуждам западной метрополии? Перспективы второго варианта всем в Грузии прекрасно известны: прекращение экономических и любых других связей с Россией и начало боевых действий на границе с Абхазией и Южной Осетией. Именно к этому – к максимальному разрыву с РФ и открытию "второго фронта" призывает саакашвилевская оппозиция через запятую с интеграцией Грузии в Евросоюз. Для доказательства ее марионеточности нужно только вывернуть карманы оппозиционеров, посчитать в них доллары и евро и задаться вопросом, откуда они взялись в стране, где национальной валютой является лари?

Ставка на защиту государственности позволяет грузинскому правительству допускать охлаждение в отношениях с Европой и Америкой. Недаром представители властей говорят, что готовы к персональным санкциям – они в самом деле готовы, поскольку их целью является жизнь в независимой Грузии, а не путешествия по западным странам. Также грузинское руководство открыто обвиняет западные демократические фонды в финансировании оппозиции, отказывается от "вызовов на ковер" из Вашингтона и Брюсселя, осуждает иностранных дипломатов за участие в акциях протеста и, что крайне важно, спокойно отправляется в зарубежные визиты, пока парламент ежедневно штурмуют сотрудники нежелающих терять работу прозападных НПО и СМИ. За 12 лет суверенитет маленькой и ни на что, кроме суверенитета, не претендующей Грузии был укреплен достаточно, чтобы ее власти могли не бояться действовать у себя дома законно и справедливо.

В Грузии не будет повторения "украинского сценария", поскольку в стране отсутствует революционная ситуация. Большинство населения, то есть та политическая сила, которая определяет руководство государства в подлинно демократических странах, не поддерживает возвращение безумца Саакашвили и его палачей во власть. У радикальной оппозиции недостаточно ресурсов для того, чтобы взять власть в республике силой путем переворота. Против законопроекта выступают только те, кого он затронет, то есть фактически антигрузинские силы, работающие за чужие деньги над превращением страны в марионетку заморских политиков – можно сказать, на площади Свободы в Тбилиси ежедневно совершается акция их коллективного саморазоблачения. Что главное, власть "Грузинской мечты" крепка, полиция не устраивает побоища, как принято в той же Франции, но и не дает радикалам превращать протесты в массовые беспорядки. "Мечтатели" побивают и оппозиционеров, и своих противников на коллективном Западе самым страшным оружием – правдой.

При этом надо подчеркнуть, что в Грузии вполне реален "российский сценарий": против всего грузинского руководства могут быть введены персональные санкции, Запад станет изображать "Грузинскую мечту" в виде преступного тиранического режима, который должен быть заменен по-настоящему демократическим правительством, и остановит процесс евроинтеграции Грузии. Насколько это давление будет эффективным, покажут осенние парламентские выборы. Пока что нет оснований прогнозировать поражение "Грузинской мечты" – у нее попросту нет альтернативы, а закон о прозрачности иностранного влияния, принятый вопреки приказам с Запада, укрепит поддержку партии консервативным большинством, ведь люди увидят, что грузинская власть независима и противостоит внешним попыткам лишить Грузию суверенитета.

Возможно, в результате пострадает европейское будущее Грузии. Зато грузинское будущее республики будет гарантировано.