Вестник Кавказа

Несколько протестующих задержаны в Тбилиси – СМИ

Несколько протестующих задержаны в Тбилиси – СМИ
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Разгон акции протеста против итогов парламентских выборов в Тбилиси не обошелся без задержаний. По предварительным данным, которые озвучивают СМИ, есть и пострадавший.

При разгоне акции протеста на автодороге в Тбилиси были задержаны несколько человек, об этом сообщают грузинские СМИ.

Перед тем, как приступить к силовым методам, МВД страны призвало организаторов протеста и принимающих участие в акции их сторонников выполнить требования силовиков.

В ведомстве подчеркнули, что демонстрантам дали достаточное количество времени, чтобы они могли публично выразить недовольство и успеть задокументировать его.

"Свобода выражения мнений не включает в себя перекрытие дорог и нарушение привычного ритма жизни граждан"

– МВД

Вскоре полицейские силой вытеснили митингующих с дороги.

При этом, как пишут СМИ, произошли задержания – были задержаны несколько сторонников оппозиции. Еще один человек ранен, ему потребовалась госпитализация.

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