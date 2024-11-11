Несколько протестующих задержаны в Тбилиси – СМИ

При разгоне акции протеста на автодороге в Тбилиси были задержаны несколько человек, об этом сообщают грузинские СМИ.
Перед тем, как приступить к силовым методам, МВД страны призвало организаторов протеста и принимающих участие в акции их сторонников выполнить требования силовиков.
В ведомстве подчеркнули, что демонстрантам дали достаточное количество времени, чтобы они могли публично выразить недовольство и успеть задокументировать его.
"Свобода выражения мнений не включает в себя перекрытие дорог и нарушение привычного ритма жизни граждан"
– МВД
Вскоре полицейские силой вытеснили митингующих с дороги.
При этом, как пишут СМИ, произошли задержания – были задержаны несколько сторонников оппозиции. Еще один человек ранен, ему потребовалась госпитализация.