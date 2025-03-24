Вестник Кавказа

Дмитриев и Уиткофф встретятся в Белом доме сегодня – СМИ

Дмитриев и Уиткофф встретятся в Белом доме сегодня – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, возможность которой не стал опровергать сегодня Дмитрий Песков, может пройти уже сегодня, сообщают американские СМИ.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может провести встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом уже сегодня. Такую информацию – на данный момент не подтвержденную – распространила журналист CBS News Сара Кук.

"Стив Уиткофф встретится сегодня в Белом доме с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым, подтвердили мне два источника"

– Сара Кук

Ранее о возможном визите Дмитриева в США, причем уже на этой неделе, сообщила CNN, также ссылаясь на источники. Телеканал уточнил, что в программу поездки может войти встреча с Уиткоффом, на которой переговорщики поговорят о путях урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, спецпредставители глав государств также обсудят упрочение российско-американских отношений.

Чтобы Дмитриев мог въехать на территорию США, уточняет телекомпания, он на время был вычеркнут из санкционного списка.

Сам спецпредставитель президента РФ не стал исключать возможности своего визита в Вашингтон. Подтвердил, что он может состояться, и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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