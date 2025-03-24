Дмитриев и Уиткофф встретятся в Белом доме сегодня – СМИ

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может провести встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом уже сегодня. Такую информацию – на данный момент не подтвержденную – распространила журналист CBS News Сара Кук.
"Стив Уиткофф встретится сегодня в Белом доме с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым, подтвердили мне два источника"
– Сара Кук
Ранее о возможном визите Дмитриева в США, причем уже на этой неделе, сообщила CNN, также ссылаясь на источники. Телеканал уточнил, что в программу поездки может войти встреча с Уиткоффом, на которой переговорщики поговорят о путях урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, спецпредставители глав государств также обсудят упрочение российско-американских отношений.
Чтобы Дмитриев мог въехать на территорию США, уточняет телекомпания, он на время был вычеркнут из санкционного списка.
Сам спецпредставитель президента РФ не стал исключать возможности своего визита в Вашингтон. Подтвердил, что он может состояться, и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.